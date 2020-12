Tv-bedrijf Mediapro stelt Belgische medewerkers gerust na Frans fiasco

Het Spaans-Chinese tv-bedrijf Mediapro verzekert medewerkers en clubs dat de geldproblemen in Frankrijk niet zullen overwaaien naar ons land. ‘Mediapro gaat zo goed als zeker failliet’, reageert de sportrechtenexpert Pierre Maes.

De Franse voetbalclubs (Ligue de football professionnel) kondigden twee jaar geleden met veel bombarie een recordrechtendeal met Mediapro aan. Goed voor zowat 800 miljoen euro per seizoen vanaf 2020-2021, wat de volledige televisierechten voor het eerst boven 1 miljard euro tilde.

Amper 14 wedstrijden ver in de competitie liggen de rechten weer op straat, nadat Mediapro zijn financiële verplichtingen in oktober en november - ter waarde van 300 miljoen euro - niet is nagekomen. De Franse liga onderhandelt nu met Canal Plus (Vivendi) dat na een partnerschap van liefst 30 jaar in de veiling was overtroefd door Mediapro.

Verwacht wordt dat de betaalzender lang niet hetzelfde bedrag op tafel legt en dat de clubs met een fikse kater zullen achterblijven. Door het debacle met Mediapro zagen ze zich al genoodzaakt een lening van ruim 300 miljoen euro af te sluiten om de competitie aan de gang te houden en de spelers te betalen, die in volle euforie over de rechtendeal hun lonen fors zagen stijgen.

'RIP Mediapro'

Welke competitie zal Mediapro nog vertrouwen? Het bedrijf heeft onvoldoende cash. Pierre Maes Sportrechtenexpert

Sportrechtenexpert Pierre Maes oordeelt dat de zeepbel van de tv-rechten is gebarsten, na decennia van ononderbroken exponentiële groei en strijd tussen betaalzenders en telecomoperatoren. Mediapro gaat volgens hem zo goed als zeker failliet. ‘Welke competitie zal Mediapro nog vertrouwen? Het bedrijf heeft onvoldoende cash, terwijl het voor de internationale rechten van de Spaanse competitie alleen al 900 miljoen euro betaalt, per seizoen’, zegt de auteur van ‘Le business des droits TV du foot’.

Mediapro is een Spaanse wereldspeler in de productie van film, tv en sportwedstrijden die in handen is van het Chinese Orient Hontai Capital (53%) en de Britse reclamegigant WPP (22%). Het haalde vorig boekjaar 224 miljoen euro brutobedrijfswinst uit een omzet van 1,8 miljard euro. Door de dure sportrechten torst het mediabedrijf ruim 700 miljoen euro schulden.

Quid België?

Mediapro is sinds augustus ook actief in ons land. Het brengt de voetbalwedstrijden van de Pro League op de buis. Logische vraag is of het Frans fiasco een staart krijgt in België. De Spaanse groep was niet bereikbaar voor commentaar.

De laattijdige betalingen zijn geenszins het gevolg van liquiditeitsproblemen. Joan Andreu Topman van Mediapro België

Joan Andreu, de topman van Mediapro België, stuurde vorige week een e-mail naar zijn freelance cameramensen en andere technische medewerkers om ze te verzekeren dat de laattijdige betalingen worden rechtgezet. ‘De vertragingen zijn geenszins het gevolg van liquiditeitsproblemen’, luidt het.

Andreu wijt de achterstand aan het feit dat voorrang werd gegeven aan het samenstellen van de crew en de technische faciliteiten, waardoor de financiële en administratieve procedures niet de nodige aandacht kregen. Navraag bij een tiental freelancers leert dat Mediapro hun facturen inmiddels heeft betaald.

Eleven, de rechtenhouder van de Belgische competitie, verwacht geen impact van het Franse debacle. De sportzender beheert de rechten samen met Mediapro via de joint venture The 12th Player die de twee de afgelopen zomer in alle stilte hebben opgericht. Jan Mosselmans, hoofd content en productie: ‘Er is geen enkele impact op de Belgische business. Er zijn geen signalen voor extra maatregelen.’