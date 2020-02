Tv-contract splijt topvoetbal...

De nieuwe tv-deal voor het Belgisch topvoetbal ontaardt in een vaudeville nu AA Gent en Antwerp weigeren het akkoord met de sportzender Eleven Sports goed te keuren.

Kumbaya is nooit gezongen tussen de 24 profclubs van ons voetbal. Maar nooit ging de stammentwist in de Pro League, de koepel boven de profclubs, zo ver dat het tot een schisma kwam. Door gebikkel over het nieuwe vijfjarige tv-contract scheuren Antwerp en AA Gent zich wel los. Ze zullen hun 20 thuismatchen desnoods individueel verkopen, als de rest zijn zin doordrijft. Nooit eerder werd een dergelijk dreigement uitgesproken.

Na twee weken officieel onderhandelen stemde een meerderheid van de profclubs voor een tv-contract met de sportzender Eleven Sports. Dat is goed voor 95 miljoen euro vanaf volgend seizoen, oplopend tot 103 miljoen in het seizoen 2024-2025.

5 miljoen euro Antwerp zou in het nieuwe contract tegen 2024-2025 kunnen rekenen op 5 miljoen euro, terwijl Club Brugge bijna 13 miljoen krijgt

Er is ook een meerderheid voor de verdeelsleutel om de volledige pot over de clubs te verdelen. Daarin tellen de sportieve prestaties van de jongste vijf jaar, de commerciële kracht en het aantal tv-kijkers per club mee. De vijf grootste clubs (Club Brugge, AA Gent, Standard, Anderlecht en Racing Genk) krijgen ook 80 procent van de 20,5 miljoen extra die de clubs overhouden aan de nieuwe tv-deal. Eleven geeft 103 miljoen, terwijl de huidig rechtenhouders Proximus en Telenet 82,5 miljoen betalen. Daarmee leek de deal beklonken.

Gents foert

Maar tot ieders verrassing zegt AA Gent foert tegen de deal met Eleven Sports. Volgens insiders is de club woest dat Eleven Sports de voorbije maanden met enkele clubs commerciële achterkamerdeals zou hebben gesloten buiten de officiële toewijzingsprocedure van het tv-contract. Volgens de club neigt dat naar corruptie. Eleven Sports ontkent in een mail aan de Pro League formeel dat sprake is van dergelijke deals.

AA Gent is zelf ook onderwerp van een fluistercampagne. Er wordt op gewezen dat het telecombedrijf Telenet een sponsor is van AA Gent. Topman Michel Louwagie stemde voor de niet-exclusieve toewijzing aan Telenet, Proximus en VOO. Die drie telecombedrijven sponsoren verschillende eersteklasseclubs.

Bovendien zijn er serieuze twijfels - niet alleen bij AA Gent - of Eleven Sports financieel zwaar genoeg weegt om zijn engagementen na te komen. Eleven repliceert dat het een meerderheid van clubs heeft kunnen overtuigen van de financiële garanties. Ook zouden meerdere investeerders, onder wie een mediaspeler, klaarstaan om extra financiële steun te geven.

Groter deel van de koek

Antwerp blaast de boel om een andere reden op. De club is niet tegen de deal met Eleven, maar ziet de verdeelsleutel niet zitten. Antwerp roert al langer de trom dat het zijn nieuw verworven status als topclub wil verzilveren via een groter deel van de tv-koek. De club stoomde in een paar jaar door van de tweede klasse naar de top van ons voetbal. Daardoor moet ze het nog jaren met minder doen dan veel van haar rivalen. Tv-geld wordt in grote mate berekend op basis van prestaties in het recente verleden.

Antwerp zou in het nieuwe contract tegen 2024-2025 kunnen rekenen op 5 miljoen euro, terwijl Club Brugge bijna 13 miljoen krijgt. Met dat verschil heeft The Great Old niet noodzakelijk een probleem, luidt het. Antwerp stoort zich meer aan de grote financiële kloof met andere directe rivalen als Genk en Standard. Antwerp wil sneller deel gaan uitmaken van het topkransje met de G5.

De Pro League biedt Eleven Sports aan het contract gewoon te tekenen, maar er de afgesproken bedragen voor Antwerp en AA Gent van af te trekken. Eleven Sports houdt zijn antwoord in beraad. Het bedrijf hoopt vooral dat de clubs hun onderlinge solidariteit terugvinden. Er zit tijdsdruk op, omdat het bod van Eleven Sports in principe maar tot begin volgende week loopt.

Juridisch zitten de clubs op onverkend terrein. De Pro League denkt dat doorgaan met 22 teams kan. Alleen is het tv-contract gebaseerd op het individuele recht van clubs, die dat in een collectieve pot stoppen. Vanuit die redenering is het volgens sommigen onmogelijk de collectieve pot te verkopen zonder de toestemming van elk lid. Een unanieme goedkeuring of geen deal, dus.

Daartegenover klinkt achter de schermen dat de solidariteitsplicht deel uitmaakt van de licentievoorwaarden. Clubs die hun licentieafspraken schenden, kunnen uit het profvoetbal worden gezet.