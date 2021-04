Twaalf topclubs leggen bom onder Europees voetbal met aparte competitie

De elite van het Europees voetbal wil solo gaan. Twaalf topclubs uit drie landen stellen de Super League voor, een nieuwe competitie die losstaat van andere Europese competities zoals de Champions League.

Twaalf Europese topclubs gaan door met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League. Dat bevestigden ze zondagnacht in een persmededeling aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

Super League De clubs achter het initiatief zijn AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Voor de start van het eerste seizoen, dat 'zo snel mogelijk' moet beginnen, zouden nog drie clubs aansluiten. In totaal wordt gemikt op twintig clubs. De 15 stichtende clubs zijn jaarlijks verzekerd van een deelname aan de Super League, waardoor het een gesloten competitie wordt. Voor de vijf resterende plaatsen worden voorrondes gehouden. De competitie zou telkens in augustus starten, met twee reeksen van tien ploegen. De finale zou telkens in mei worden gespeeld.

Met kleppers als Real Madrid, FC Barcelona, Juventus en Liverpool behoren de twaalf clubs achter het initiatief tot de absolute top van het Europese voetbal (zie inzet). De Super League zou ontstaan los van de Champions League, het belangrijkste voetbaltornooi in Europa.

Dat impliceert dat de clubs achter de Super League niet meer zouden meedoen, wat de waarde van de Champions League serieus zou doen zakken. Bovendien bestaat de kans dat een elitecompetitie als de Super League meer geld van sponsors kan aantrekken. De Amerikaanse zakenbank JP Morgan zou al vier miljard dollar willen investeren in de Super League.

Commerciële aanpak

De reden voor de oprichting moet niet al te ver gezocht worden: het financiële aspect is doorslaggevend. 'De oprichting komt er op een moment dat de globale pandemie de instabiliteit van het Europese voetbalmodel heeft blootgelegd. Een strategische visie en duurzame commerciële aanpak zijn nodig om het Europese voetbal in waarde te laten stijgen.'

De voorbije maanden werd er uitgebreid gepraat over de toekomst van de Europese competities. De stichtende clubs van de Super League zijn van mening dat de voorgestelde oplossingen - meer wedstrijden op topniveau en bijkomende financiële middelen - de problemen niet voldoende aanpakken.

'De Super League zal meer economische groei en ondersteuning voor het Europese voetbal bieden dankzij langdurige solidariteitsbijdragen aan de nationale competities. Deze bijdragen zullen gevoelig hoger liggen dan de opbrengsten uit de huidige Europese competities. In een eerste fase gaat het hier om een bedrag van 10 miljard euro', maakt de alliantie zich sterk.

Verder beloven de clubs dat 'de competitie gebouwd zal worden op een duurzaam financieel model, met beperkingen wat betreft de clubuitgaven'. Het startkapitaal bedraagt 3,5 miljard euro, waarmee de clubs hun 'infrastructuur kunnen uitbouwen' en 'de gevolgen van de pandemie moeten opvangen'.

Oorlog

Ook de rest van het Europees voetbal denkt grondig na over de toekomst van 'de belangrijkste bijzaak van de wereld'. Uitgerekend vandaag plande de Europese voetbalbond UEFA de uitgebreide hervorming van de Champions League bekend te maken. Het gaat om de ingrijpendste hervorming in twintig jaar. Vraag is in welke mate het nieuws rond de Super League deel uitmaakt van de onderhandelingen die daarover nog steeds lopen.

De UEFA reageerde furieus op de Super League, die gezien kan worden als een rechtstreekse oorlogsverklaring, en dreigt met de uitsluiting van clubs die deelnemen aan de Super League. De twaalf clubs zouden volledig geschrapt kunnen worden als lid en bijgevolg uit alle competities van de UEFA en de wereldvoetbalbond FIFA. De Europese Voetbalbond en roept op tot solidariteit in de voetbalwereld. Ook de European Club Association (ECA) verzet zich tegen de oprichting van de Super League. De FIFA keurt de plannen eveneens af.

De stichtende clubs dringen aan op gesprekken met de UEFA en de FIFA, 'om als partners samen te werken'. Real-voorzitter Florentino Perez is de eerste voorzitter van de Super League. 'We zullen het voetbal op elk niveau helpen en onze sport terugbrengen naar de plaats waar zij recht op heeft', aldus Perez. 'Voetbal is de enige globale sport ter wereld met meer dan vier miljard fans en het is de verantwoordelijkheid van de topclubs om een antwoord te bieden op hun verlangens.'

België

De UEFA dreigt er ook mee de spelers van die clubs de toegang te ontzeggen tot het nationale elftal. Dat zou ook gevolgen hebben in België, want dat zou een EK betekenen zonder Rode Duivels als Eden Hazard en Thibaut Courtois, die beiden bij Real Madrid spelen, Kevin De Bruyne (Manchester City) of Toby Alderweireld (Tottemham Hotspur).

Het is een aanslag op de natuur van het voetbal en op de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een aantal zaken. Ivan De Witte Voorzitter KAA Gent

De Belgische voetbalbond reageerde nog niet. Maar Ivan De Witte, de voorzitter van KAA Gent, vindt dat België 'niets anders kan dan een heel afwijzend standpunt in te nemen'. 'Dit betekent een verdere devaluatie van het Europese voetbal', zei De Witte op Radio 1. 'Het is een aanslag op de natuur van het voetbal en op de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een aantal zaken.'