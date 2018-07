UCI sluit dopingzaak tegen Chris Froome

De 33-jarige meervoudige winnaar van de Ronde van Frankrijk is vrijgepleit in een dopingzaak.

Froome leverde de voorbije Ronde van Spanje een positieve dopingplas af, met een te hoge concentratie salbutamol. Maar het werelddopingagentschap WADA stelt dat er geen probleem is als het abnormale resultaat het gevolg is van een toegelaten gebruik van een ander middel. De UCI laat daarom alle procedures vallen.

Dit weekend was er discussie over de deelname van Froome aan de Tour de France. De organisator ASO zou overwogen hebben hem niet toe te laten tot de Tour. Nu hij vrijuit gaat, is dat probleem van de baan.