UEFA opent onderzoek naar Ibrahimovic voor betrokkenheid bij gokkantoor

De Europese voetbalbond UEFA eist verduidelijking over een aantal nevenactiviteiten van Zlatan Ibrahimovic. 'De inspecteur is aangesteld om een onderzoek te openen naar het mogelijk overtreden van de disciplinaire regels door Ibrahimovic', liet de UEFA maandag weten in een statement.

Zlatan raakte vorige week in opspraak na berichtgeving in de Zweedse krant Aftonbladet. Hij zou mede-eigenaar zijn van Bethard, een gokkantoor dat gevestigd is op Malta. Via zijn bedrijf Unknown AB zou de topvoetballer nog altijd een belang van 10 procent hebben in Bethard, dat onder meer weddenschappen aanbiedt voor de Italiaanse Serie A.