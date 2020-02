UEFA sluit Manchester City twee jaar uit van Europees voetbal

Volgens de Europese voetbalbond drong de straf zich op omdat de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne zich schuldig maakte aan financieel wanbeleid.

De Europese voetbalbond dropte vlak voor aanvang van het weekend een bommetje. In een communiqué maakte de UEFA vrijdagavond bekend dat de Engelse topclub Manchester City de volgende twee seizoenen in geen enkele Europese competitie kan aantreden. De club van toptrainer Pep Guardiola en trainer Kevin De Bruyne moet ook een boete van 30 miljoen euro ophoesten.

Actie drong zich volgens de UEFA op omdat The Citizens zich bezondigden aan financieel wanbeleid. 'Manchester City pleegde ernstige inbreuken op de regels rond financiële fair play', luidt het.

Volgens de Europese voetbalbond heeft de club in de periode 2012-2016 de inkomsten uit sponsoring overgewaardeerd in de boekhouding die ze overmaakte aan de UEFA. De UEFA verwijt Manchester City ook niet meegewerkt te hebben met het onderzoek. De Belgische ex-premier Yves Leterme was de hoofdonderzoeker in de zaak.

In beroep

Meer details geeft de Europese voetbalbond niet prijs. 'De club kan immers nog in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne. Doet ze dat, dan maakt de UEFA alle details pas bekend na het eindoordeel van het TAS', luidt het.

In een eerste reactie liet de club van De Bruyne weten beroep te zullen aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal. De Engelsen zijn 'teleurgesteld' maar 'niet verrast' door de uitspraak.

Toen vorig jaar bekend raakte dat Leterme en co. aanstuurden op een bestraffing van Manchester City had de club de beschuldigingen van financiële malversaties al afgedaan als 'compleet fout' en liet ze weten 'vertrouwen te hebben in een positieve afloop als een onafhankelijk rechtsorgaan' zich over de kwestie zou buigen.

Vrijdag herhaalde ze dat standpunt. 'Deze zaak is gelanceerd door de UEFA, vervolgd door de UEFA en beoordeeld door de UEFA. Van enige onpartijdigheid is totaal geen sprake. Vandaar dat wij onmiddellijk actie ondernemen en de zaak bij het Sporttribunaal aanhangig maken.'

Tweede keer

Het is voor het Engelse team de tweede veroordeling voor inbreuken op het Financial Fair Play-reglement. In het voorjaar van 2014 kregen The Citizens ook al een miljoenenboete en moesten ze de Champions League het daaropvolgende seizoen beginnen met een kleinere selectie.