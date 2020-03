Uitstel Olympische Spelen verstoort miljarden cashstroom

IOC-voorzitter Thomas Bach wil binnen de maand beslissen over het lot van de Olympische Spelen in Tokio deze zomer.

In de sportwereld groeit het ongenoegen over het getalm om de Olympische Spelen uit te stellen. Een beslissing sleept aan omdat een commercieel ecosysteem van miljarden euro's verstoord dreigt te raken.

Canada en Australië boycotten de Spelen in Tokio als die dit jaar nog plaatsvinden. De baas van het Noorse Olympische Comité wil niet dat Noorse atleten naar de Spelen gaan zolang de pandemie woedt. De voorzitter van de machtige internationale atletiekbond Sebastian Coe - de atletiek is een van de kroonjuwelen van de Spelen - noemt de Spelen in juli ondoenbaar. Het regent reacties van nationale en internationale bonden, federaties en atleten om de Spelen uit te stellen. Atleten kunnen amper nog trainen en de kwalificatietornooien kunnen niet doorgaan. Zelfs de Japanse premier Shinzo Abe laat voor het eerst verstaan dat de Spelen onder de huidige omstandigheden niet kunnen doorgaan.

Game over, zo lijkt het. Maar de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de Duitser Thomas Bach, en het Japanse lokale organisatiecomité weigeren voorlopig de knoop door te hakken. Na crisisoverleg tussen Bach en de Japanse organisatie luidt de boodschap dat over vier weken een beslissing valt. Niemand gelooft nog dat de Spelen op de geplande datum, van 24 juli tot 9 augustus, kunnen plaatsvinden.

Japan is minder dan andere landen getroffen door het coronavirus. Hoewel het snel overwaaide uit China, telt Japan maanden na de uitbraak slechts een duizendtal besmettingen. Door bijzonder strikte maatregelen kostte het virus in Japan aan 49 mensen het leven. Momenteel worden hoogstens enkele tientallen nieuwe infecties per dag gedetecteerd. Japan is niet meteen het probleem, wel de rest van de wereld, waar het virus oprukt.

Hoofdkwartier NBC

De ogen zijn gericht op het hoofdkwartier van de tv-zender NBC in de Verenigde Staten, waar het coronavirus zich snel verspreidt. NBC is een cashcow voor het IOC via de tv-rechten - dé grote geldstroom van het commerciële ecosysteem rond de Spelen. NBC betaalt het IOC 7,75 miljard dollar voor de Amerikaanse rechten tussen 2022 en 2032, drie zomer- en even veel winterspelen dus. Dat komt neer op 1,29 miljard euro per olympische hoogmis. NBC is volgens Amerikaanse bronnen goed voor ongeveer driekwart van alle tv-rechten die het IOC ophaalt. Met het oprukkende virus in de VS is het zo goed als uitgesloten dat NBC de Spelen laat doorgaan.

In de coulissen wordt gewerkt aan alternatieve scenario's. Die gaan van uitstel met een maand tot één en zelfs twee jaar uitstel. Ook een afgeslankte versie van de Spelen zonder publiek zou op tafel liggen, wat erg onwaarschijnlijk is.

De 'Grote Shutdown' bedreigt de organisatie van de Spelen voor het eerst sinds de twee wereldoorlogen. Er waren boycots tijdens de Koude Oorlog en er waren aanslagen, maar altijd gingen de Spelen door.

Een beslissing ligt lastig omdat de Spelen zowel een cashmachine als een sportief mondiaal topevent zijn. Het IOC is officieel een non-profitorganisatie. In realiteit zijn de Spelen - de zomerse editie veel meer dan het kleine winterzusje - de draaischijf van een miljardenmachine. Die cash bedruipt via het IOC als een waterval een hele sportplaneet - federaties, bonden en aanverwante goede doelen. Van een volledige annulatie van de Spelen is geen sprake. Maar de vierjaarlijkse omzetcyclus voor de nv IOC raakt al danig verstoord als de Spelen met een jaar worden opgeschoven. Bovendien maken de Spelen deel uit van een overvolle kalender sportieve events, die allemaal zonder concurrentie het spotlicht van de wereld voor 100 procent op zich willen. Schuiven met events is daarom erg complex.

Omzet

Over zijn inkomsten is het IOC niet erg transparant. Het rapporteert op zijn website een totale omzet van 5,7 miljard dollar (5,3 miljard euro) voor de olympische cyclus 2013-2016. In die periode vonden winterspelen plaats in het Russische Sochi (2014) en zomerspelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro (2016).

Officiële cijfers voor de periode 2017-2020 - met de winterspelen van Pyeongchang 2018 en Tokio dit jaar - zijn er niet. In zijn laatste jaarverslag voor het jaar 2018 rapporteert het IOC - met hoofdkwartier in het Zwitsere Lausanne - alleen over de financiële cyclus 2013-2016. Driekwart van de 5,7 miljard dollar omzet komt uit tv-geld, vandaar het immense gewicht van zender NBC binnen het IOC. Een vijfde komt van de sponsors en een tiende uit niet-gedefinieerde andere inkomsten.

Van die 5,7 miljard dollar gaat 10 procent naar overheadkosten voor de werking van het IOC zelf. Van het restant van ongeveer 5 miljard gaat de helft op aan de organisatie van de Spelen, bijna 2 miljard (38%) gaat naar de aandeelhouders (internationale federaties en nationale olympische comités) en nog eens 600 miljoen (12%) naar onder meer sportpromotie, goede doelen en de strijd tegen doping.

Naast tv-geld is sponsoring de belangrijkste cashstroom naar het IOC. De sponsoring van de Spelen heeft vier niveaus, waarbij per trede meer moet worden betaald in ruil voor grotere exposure. Er zijn in totaal veertien mondiale sponsors, stuk voor stuk koplopers in hun sector met hoofdkwartieren in de grootste economieën. Het gaat om Coca-Cola, Alibaba, Atos, General Electric, Bridgestone, Dow, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota, Visa en Airbnb. Hoeveel die per jaar precies betalen om hun naam aan de Spelen te verbinden, is niet officieel bekend. Het IOC rapporteert ruim 1 miljard voor de periode 2013-2016. De cijfers zijn dus ongetwijfeld achterhaald.

De schattingen gaan uit van 200 à 250 miljoen dollar per bedrijf per olympische cyclus. Het laatste nieuwe lid van het elitekransje, het Amerikaanse verhuurplatform Airbnb, legde vorig jaar een half miljard dollar op tafel voor twee olympische cycli, tot 2028. Coca-Cola en het Chinese melkproductenbedrijf Mengniu betaalden in een collectieve deal samen 3 miljard binnen het TOP-sponsorprogramma voor de zes zomer- en winterspelen tussen 2021 en 2032. Vanaf volgend jaar treedt ook de Duitse verzekeraar Allianz toe tot de groep elitesponsors - kostprijs onbekend.

Daaronder zit een laag van lokale sponsors die verbonden zijn met het Japanse organisatiecomité. Het gaat om 15 Japanse toppers, actief in de financiële wereld, tech, energie, vastgoed en consumentengoederen. Daarvan zijn bedrijven als Asics, Canon, NEC en Nomura ook bij ons bekend. Daaronder zitten nog eens twee lagen van respectievelijk 32 en 19 Japanse sponsors. De lokale sponsoring is volgens de laatste update van het organisatiecomité Tokio 2020 goed voor 3,3 miljard dollar inkomsten.

Mini-stimulusplan

Japanse studies berekenen dat het uitstel de economie tientallen miljarden kost. Met kosten-batenplaatjes is altijd de nodige hocus pocus gemoeid, maar het staat vast dat de Spelen niets minder zijn dan een ministimulusplan voor de lokale economie. Een zetje dat Japan goed kan gebruiken. De Olympische Spelen worden er gezien als een broodnodige injectie voor de slabakkende economie, die al bijna 20 jaar nauwelijks groeit. Japan heeft een actieve beroepsbevolking die krimpt door vergrijzing en een gebrek aan migratie.

Het lokale organisatiecomité meldt niet alleen een omzet van 6 miljard dollar uit onder meer sponsoring, ticketverkoop en medialicenties. Het rapporteert ook 12,6 miljard dollar uitgaven. Daarvan gaat ongeveer de helft (6,7 miljard) naar het olympisch dorp, stadions en sportinfrastructuur. De rest gaat naar onder meer het energienet, transport, beveiliging, technologie en marketing. In die bedragen zijn de investeringen van Japan in onder andere betere infrastructuur voor de instroom van fans niet meegeteld.

Van die massieve cashstroom rond de Spelen druppelt ook een deeltje naar België. De Belgische IOC-aandeelhouder, het BOIC, krijgt dotaties vanuit Lausanne en investeert een groot deel daarvan in de Belgische sport. Het BOIC steekt ongeveer 4 miljoen euro per jaar in topsportprogramma's. Dat is een niet onbelangrijk deel van het totale budget, dat in hoofdzaak via de regio's loopt. Vlaanderen investeert jaarlijks 24 miljoen, Wallonië en Brussel samen 15 à 16 miljoen.