Uli Hoeness, patriarch van voetbalbedrijf Bayern München...

Bayern München, en bij uitbreiding de hele voetbalwereld, neemt vrijdag afscheid van een legendarische manager. Uli Hoeness be­lichaamde bijna een halve eeuw de ziel van de Beierse Rekordmeister. ‘Hij heeft een grondige hekel aan schulden.’

‘U-li Hoe-ness! U-li Hoe-ness! U-li Hoe-ness! Du bist der beste Mann!’ Het is een leuze die geregeld van de tribunes van de Allianz Arena in München rolt. In het stadion van FC Bayern worden niet alleen de sterspelers toegezongen, maar ook de baas. Dat gebeurde zelfs begin 2014, toen Hoeness wegens persoonlijke belastingfraude in de gevangenis moest. De supporters vergaven hun voorzitter en bleven trouw aan de patriarch die Bayern uitbouwde van wankele provincieclub tot een lucratief en globaal voetbalmerk.

De kans is groot dat vrijdag dezelfde gezangen weerklinken uit 15.000 kelen in de Olympiahalle in München, waar een officieel einde komt aan het Hoeness-tijdperk. Vrijdag vindt de Jahreshauptversammlung, de jaarlijkse ledenvergadering, plaats waarop de 67-jarige Hoeness zoals onlangs aangekondigd zal aftreden als president van de vereniging die onder zijn vleugels Beiers gezond verstand koppelde aan sportieve glorie én een blakende bankrekening.

‘Het is ondenkbaar dat Bayern München zonder Uli Hoeness zo succesvol zou zijn geworden’, zegt de Duitse voet­baljournalist Raphael Honigstein. ‘Hij is de vader van de moderne club.’ Hoeness doorliep er ook alle rangen, van het veld tot de bestuurskamer. In 1970 kwam hij als 18-jarige supersnelle spits bij de grootmacht binnen om er vervolgens alles te winnen als speler, tot een zware knieblessure hem al op zijn 27st tot zijn voetbalpensioen dwong. Diezelfde dag nog werd hij manager. Dertig jaar later, in 2009, schoof hij door naar de stoel van voor­zitter. Als hij straks afzwaait, heeft hij net niet de vijftig jaar vol gemaakt.

Oldskool

Al die tijd, in een periode waarin voetbal steeds meer een mondiale miljardenbusiness werd met hallucinante tv-inkomsten en transfersommen, bestierde Hoeness de Beierse trots met een duidelijke filosofie. Voor hem geen doldwaze finan­ciële avonturen, maar een conservatief en verantwoordelijk boekhoudkundig beleid. ‘Hij is daar altijd heel idealistisch en old­skool in geweest’, zegt Dietrich Schulze-Marmeling, schrijver van meerdere boeken over het Duitse voetbal. ‘Hij heeft een grondige hekel aan schulden.’

Wel had Hoeness van in het begin een neus voor voetbalzaken. Toen hij nog speler was, sloot hij al een contract met de vrachtwagenbouwer Magirus-Deutz om shirtsponsor van Die Roten te worden. Dat voetbalshirts voor merken de gedroomde uithangborden zijn, is vandaag een no-brainer. Maar toen was de beslissing controversieel.

Honigstein: ‘Hij was visionair in het vinden van manieren om geld binnen te halen. Als een van de eersten in Duitsland zag hij het commerciële belang van merchandising. Hij begreep dat voetbal entertainment is, en dat het emotie opwekt. Liefde of haat.’ Om inspiratie op te doen voor modern sportbestuur nam Hoeness geregeld het vliegtuig naar de Verenigde Staten om er te leren van basketbal- en footballclubs uit de NBA en de NFL.

Het resultaat is een financieel spran­kelende en schuldenvrije club, een oase van budgettaire discipline in een woestijn aan dieprode cijfers in het Europese voetbal. Vorig seizoen - waarin Bayern alweer kampioen werd in de Bundesliga maar wel vroeg uit de Champions League verdween - boekte FCB 161 miljoen euro bedrijfswinst op 826 miljoen euro omzet, en dat met ruim duizend personeelsleden.

Het was het 27ste winstjaar op rij. Toen Hoeness aantrad, draaide Bayern omgerekend amper 6 miljoen euro omzet met twaalf mensen in dienst. Om de weelde in de verf te zetten: Bayern slaagde er in 2014, 14 jaar eerder dan gebudgetteerd en negen jaar na de voltooiing, in zijn hypermoderne Allianz Arena van 340 miljoen euro volledig af te betalen.

Achter de tralies

Hoeness kreeg de spaarzaamheid mee van thuis. Als zoon van een slagerskoppel uit het Zwaabse Ulm leerde hij om geen enkele mark uit te geven die hij niet had. Maar hij heeft ook gewoon een afkeer van het idee dat een club afhankelijk is van één schatrijke oligarch zoals dat bij de meeste andere grote Europese clubs het geval is, zegt Schulze-Marmeling.

De regels in Duitsland zeggen dat clubs lokaal verankerd moeten zijn en dat clubs geen eigendom mogen zijn van een bedrijf of een enkele buitenlandse investeerder. Bij Bayern is de structuur al jaar en dag stabiel verdeeld tussen drie Beierse multinationals - Adidas, Allianz en Audi - met elk 8,3 procent van de aandelen. De rest, 75 procent, is in handen van de vereniging, die met bijna 300.000 leden de op een na grootste sportclub ter wereld is, na het American footballteam Greenbay Packers.

Hoeness’ boek telt ook mindere pagina’s. Het donkerste hoofdstuk begon in 2013, toen de politie binnenviel in zijn villa aan de Tegernsee, net op het moment dat Bayern een ‘treble’ - titel, beker en Champions League - aan het winnen was. Een jaar later donderde hij van zijn sokkel toen hij meer dan 28 miljoen euro aan belastingen bleek te hebben achtergehouden. Hij verdween achter de tralies, maar zijn straf werd gehalveerd en in 2016 kwam hij weer vrij. ‘Daar heb ik veel spijt van. De kritiek is terecht’, zei hij in een interview.

Met Hoeness, die begin jaren tachtig als enige inzittende een vliegtuigcrash overleefde, wordt het nooit saai. Hij staat bekend om zijn offensieve, ongezouten uitspraken, altijd recht uit het clubhart, en over meer dan voetbal alleen. Dat ontlokt ook kritiek in de brede Bayern-familie. Op de ledenvergadering van vorig jaar verweet een fan hem in een furieuze speech een eenmansshow op te voeren. ‘Vroeger wilde ik worden zoals u. Nu niet meer. De club is niet van u.’ Tot ontsteltenis van Hoeness volgde applaus.

Qatar Airways

Stopt hij daarom? Volgens Schulze-Marmeling zou het weleens kunnen dat Hoeness aanvoelt dat zijn conservatieve stijl onhoudbaar wordt in de voetbalbusiness. In Duitsland heerst een debat over het verbod op buitenlands aandeelhouderschap. Zeker nu sprake is van de vorming van internationale supercompetities tussen Europese topteams vrezen sommigen dat de Duitse clubs niet meer mee kunnen met de ploegen die op geld van Midden-Oosterse sjeiks, Russische oligarchen of Amerikaanse miljardairs draaien.

‘En die kelk wil Hoeness laten passeren.’ Vorig jaar verwelkomde Bayern de luchtvaarmaatschappij Qatar Airways al tot zijn kransje topsponsors, en dat botste op kritiek in Beieren.

Hoeness wordt opgevolgd door Herbert Hainer, ex-topman van Adidas en ook een slagerszoon. Hoeness, die actief blijft in de liefdadigheidstak van Bayern, hees ook ex-topkeeper en clubkapitein Oliver Kahn aan boord, die vanaf 2022 de sterke man wordt. Het past in de traditie de club te runnen als een soort familiebedrijf, met ex-spelers op sleutelposities.