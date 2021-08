Uren van bewonderen en verwonderen

Tijdens de sportzomer overschouwde Rik Van Puymbroeck wat in en naast de sportarena gebeurde.

Al die uren kijkend naar eerst het EK voetbal, dan de Tour en nu de Olympische Spelen kwam dit besef: dat je nooit nooit mag zeggen, klopt niet. Want het is wel zeker. We zullen nooit het strafschopgebied van Gianluigi Donnarumma binnendringen, we zullen ons leven afsluiten zonder één dag in de gele trui (gewicht helpt nochtans in afdalingen, maar het is te laat) en er is geen discipline te bedenken waarin we in 2024 in Parijs kunnen verrassen. Curling, zei iemand, op de Winterspelen dus, maar zelfs dat.

Je legt je erbij neer en was dat altijd al de oorzaak. Dat je je - toen het wel nog kon - letterlijk te veel neerlegde in de zetel en ook figuurlijk niet de doorzetter was die Nafi Thiam wel is. En zij is nog een slecht voorbeeld, want goud, tja, wie wint dat? Maar zelfs meedoen aan de Olympische Spelen, toch belangrijker dan winnen, zal nooit meer lukken. Het zat er zelfs nooit in. Voor de doorzetting is eerst talent nodig.

Al die uren kijkend vaak bewonderd en verwonderd. En, ook dat zijn de Spelen, kennisgemaakt. We leerden zelfs sporten kennen. 3x3 basket! Van de Georgische gewichtheffer Lasja Talakhadze vooraf nooit gehoord, maar die man heft dus 265 kilo. Yulimar Rojas is hink-stap-springster. 15,67 meter ver geraakte ze. Zag u dat meisje van 12 pingpongen? Het zilver van de Nederlandse zwemster Sharon van Rouwendaal op de 10 kilometer openwaterzwemmen deed denken aan die documentaire ‘0,03 seconde’ van regisseur Suzanne Raes over de Spelen in Rio. Zoek die op en voel wat vier jaar labeur is. Gianmarco Tamberi en Mutaz Essa Barshim deelden het goud in het hoogspringen en de blijdschap van twee mannen die we voordien niet kenden, maakte ons blij. Daar, thuis, in de zetel, neerliggend. Al die uren kijkend.

Als kind was zo’n podium natuurlijk een droom en de spoorwegbrug van Halewijn of de brug over de Ringvaart was onze col buiten categorie. Soms gewonnen, soms de spurt verloren tegen Marc. Maar die ene keer dat vader meefietste en plots een explosieve demarrage uit zijn kuiten sloeg (hij won!) stond het vast. We zouden de bolletjestrui nooit dragen. De gele zeker niet en die niet is dus al lang nooit geworden. Wat overblijft, is het genieten, al die uren kijkend. Dankbaar voor de dagen van Wout Van Aert op de Ventoux, in de tijdrit en op de Champs-Élysées.