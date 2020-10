Van der Poel klopt van Aert in Ronde van Vlaanderen

Mathieu Van der Poel klopt Wout van Aert in millimetersprint na titanenduel in Ronde van Vlaanderen.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zondagnamiddag in Oudenaarde de 104de editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. In een sprint met twee was de Nederlander net iets sneller dan Wout van Aert (Jumbo-Visma). Vierendertig jaar na zijn vader Adrie, staat er opnieuw een Van der Poel op de erelijst van Vlaanderens Mooiste.

Vooraf werd er een duel tussen de drie tenoren Van Aert, Van der Poel en de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe aangekondigd en daar leek het ook op uit te draaien. Maar de Franse wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step kwam op 35 kilometer van de streep zwaar ten val na een botsing met een motard en viel uit. Al snel werd duidelijk dat het in de strijd om de zege tussen de twee crossers zou gaan.

Van der Poel probeerde Van Aert in de laatste kilometer uit zijn kot te lokken, maar onze landgenoot hapte niet en leek met een licht voordeel aan de sprint te beginnen. Van der Poel bleek echter net iets sneller en haalde het met een voorsprong van enkele centimeters.

Voor Van der Poel was het de grootste zege van het seizoen. Eerder werd hij Nederlands kampioen, was er een ritzege in de Tirreno, en ook nog een ritzege en de eindzege in de BinckBank Tour. In de topkoersen moest hij echter vrede nemen met de ereplaatsen.