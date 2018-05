Vandenhaute stapt in digitale sportmarketeer achter Kevin De Bruyne

Wouter Vandenhaute wordt samen met zakenpartner Erik Watté voor de helft eigenaar van de digitale sportmarketing-kmo Sporthouse Group. Sinds de verkoop van de mediaholding De Vijver Media heroriënteert Vandenhaute zijn zakenimperium richting de sportwereld.

De voormalige media-ondernemer Wouter Vandenhaute zet mee zijn schouders onder de commercialisering van de fanbasis van Rode Duivels Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Youri Tielemans op sociale media.

Het digitale marketing- en contentbedrijf Sporthouse Group, onder leiding van Sam Kerkhofs, komt voor de helft in handen van Waterman & Waterman, het investeringsvehikel van Vandenhaute en zijn zakenpartner Erik Watté. Over de deal zijn geen financiële details vrijgegeven. De kapitaalsverhoging komt er een jaar nadat gewezen topbasketter Tomas Van Den Spiegel zich inkocht in het bedrijf.

Kerkhofs stampte zeven jaar geleden een bedrijfje uit de grond om de website en socialemedia-accounts van Dries Mertens te beheren, wiens vrouw Katrin een nicht is van Sam Kerkhofs. Hij blijft CEO van Sporthouse Group. Van Den Spiegel blijft aandeelhouder, maar maakt operationeel de overstap naar Flanders Classics, het wielerbedrijf van Vandenhaute dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert (zie inzet).

Topvoetballers, wielrenners en atleten

Sporthouse Group heeft vandaag topvoetballers, wielrenners en de atletiekfamilie Borlée als belangrijke klanten. Het maakt ook onlinecontent voor sportzender Play Sports van het telecombedrijf Telenet, de voetbalclub AA Gent, de wielerploeg QuickStep, de sportrevalidatiekliniek Move to Cure van de fysiotherapeut Lieven Maesschalck en Flanders Classics. De marketeer geeft ook sponsoradvies aan enkele merken.

Van den spiegel Mee aan boord bij wielerorganisator Flanders classic Gewezen topbasketter Tomas Van Den Spiegel neemt samen met Wouter Vandenhaute en de financiële man Wim Tack de leiding in handen van Flanders Classics. Van Den Spiegel behoudt een strategische rol bij Sporthouse Group, maar laat de operationele leiding over aan Sam Kerkhofs. Van Den Spiegel, die met het Russische CSKA Moskou twee keer de basketbalversie van de Champions League won, wordt de inhoudelijke rechterhand van Wouter Vandenhaute. Hij zal bijvoorbeeld mee de onderhandelingen voeren met de internationale wielerorganisatie UCI, Tourorganisator ASO en Velon, het vehikel van een groepje wielerploegen om de koers beter te professionaliseren en te commercialiseren. Flanders Classics is eigenaar van onder meer de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Omloop Het Nieuwsblad en de Brabantse Pijl. Sinds deze week krijgt de organisatie er een pak werk bij, na de overname van de Superprestigecompetitie in het veldrijden. Van Den Spiegel ontpopt zich na zijn sportieve carrière steeds meer tot zakenman in de snel groeiende sportindustrie. Hij is ook voorzitter van de ULEB, de federatie van professionele Europese basketballiga’s.

Sporthouse Group is vandaag een kleine kmo met 12 werknemers. Het bedrijf zit volgens Van Den Spiegel op koers om zijn omzetdoelstelling van 1 miljoen euro dit jaar te halen. Vandenhaute komt aan boord op een moment dat digitale sportmarketing big business wordt. Bedrijven zetten volledig in op verdienmodellen rond onlinereclame en sponsoring via sociale media.

Ook sportclubs en individuele atleten experimenteren met de digitale commercialisering van hun merk. Rode Duivel Kevin De Bruyne verdient vandaag al geld aan livevideo’s op Twitter en Facebook en sociale mediafilmpjes voor sponsors. Het Amerikaanse profbasket, de NBA, geldt op dat vlak als gids in een technologiesector die zeker in Europa nog in de kinderschoenen staat.

Buitenlandse groei

De kapitaalsinjectie komt er om buitenlandse groei te financieren. ‘Het is de bedoeling om een filiaal te openen in Amsterdam. Nederland speelt op het vlak van sportmarketing - ook door een grotere aanwezigheid van topmerken en multinationals - een divisie hoger dan de Belgische markt’, stelt Kerkhofs.

Er wordt ook gekeken naar het Verenigd Koninkrijk, waar via de Rode Duivels die daar spelen kansen liggen bij de clubs uit de Premier League. Dat zijn wereldmerken met fans van Alaska tot Australië die massaal inzetten op nieuwe onlinemodellen om geld te verdienen aan hun wereldwijde aanhang.

Daarnaast wordt door Sporthouse Group geïnvesteerd in ‘datacaptatie’, een technische term waar alle bedrijven wild van worden. Marketeers kijken likkebaardend naar de databases die voetbalclubs over hun fans verzamelen. Die schat aan informatie kunnen bedrijven dan kopen om mensen heel gericht de juiste persoonlijke advertenties te sturen. Sporthouse Group zit door zijn activiteiten op die digitale schatkamer en wil dat nu, conform de recente Europese datawet, uitbouwen tot een business.

Superprestige

Sporthouse Group is de tweede sportinvestering in een week tijd voor Vandenhaute. Flanders Classics kocht deze week ook de Superprestige-competitie in het veldrijden, het cashmachientje dat vooral een wereldmerk is in Vlaanderen. Het veldrijden wordt nu grotendeels gecontroleerd door Golazo, het sportmarketingbedrijf van Bob Verbeeck met wie Vandenhaute samen een bedrijf heeft voor de organisatie van Belgische toertochten voor wielertoeristen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het veldrijden is nu een kluwen van wedstrijden zonder hiërarchie, dat smeekt om een hervorming tot één grote superliga. Vandenhaute zit nu in de cockpit om die hervorming mee te sturen. Begin deze maand raakte bekend dat Vandenhaute een bedrijf begint voor de loopbaanbegeleiding van voetballers, met de bedoeling om daar later ook actief mee te worden in het wielrennen.

De ondernemer ziet brood in de snel groeiende consultancy-industrie die rond het topvoetbal ontstaat. Voetballers worden meer en meer echte bedrijven die zich laten bijstaan door advocaten, fiscalisten, vermogensbeheerders en sportieve begeleiders. Vandenhaute was ook betrokken bij een mislukt bod op voetbalclub Anderlecht.

Media en sport

De voormalige mediaman verkocht in maart De Vijver Media, de holding boven productiehuis Woestijnvis en de tv-zenders Vier, Vijf en Zes, aan Telenet. Hij heroriënteert zijn zakelijke imperium nu meer en meer richting de sport. Over zijn grote strategie laat hij voorlopig niet in zijn kaarten kijken, maar media en sport zijn de rode draad door zijn carrière.

De gewezen sportjournalist pionierde in de jaren 90 met uitzendrechten op voetbal bij betaalzender Filmnet. Bijna 30 jaar later is de sportbusiness steeds meer een entertainmentsector zoals de film- en tv-industrie, waarbij media en sport in het digitale tijdperk miljarden aan elkaar verdienen.

De sportbusiness wordt steeds meer een entertainmentsector zoals de film- en tv-industrie. Op dat vlak komt Vandenhaute terecht in een wereld die hij kent.

Sportmerken zoals voetballers, clubs en wielrenners worden zelfstandige nieuwskanalen die constant info en entertainment uitzenden, waar fans voor willen betalen. Op dat vlak komt Vandenhaute in een wereld terecht die hij als zijn broekzak kent.

Schermvullende weergave Wouter Vandenhaute ©Lieven Van Assche