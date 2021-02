Vaudeville met Franse tv-rechten legt wankele basis topvoetbal bloot

Omdat een miljardendeal in rook is opgegaan, moet het Franse voetbal met de bedelstaf rond om zijn tv-rechten te verkopen. Dat de tv-geldstroom in het topvoetbal door de pandemie opdroogt, zet clubs financieel het mes op de keel.

De Franse Ligue 1 blijft voorlopig de enige grote Europese competitie zonder tv-contract. De clubs moesten opnieuw de markt op nadat rechtenhouder Mediapro in december de rechten had teruggegeven omdat hij die niet meer kon betalen.

De Ligue de Football Professionnel (LFP) - de koepel boven de profclubs - meldt nu dat de tender voor de vier seizoenen tot 2024 niets heeft opgeleverd. De biedingen van de Amerikaanse techreus Amazon, van Discovery, de Amerikaanse moeder boven de sportzender Eurosport, en van de Britse sportstreamingdienst DAZN voldoen voorlopig niet.

Miljardendeal

De uitzendrechten van de Franse Ligue 1 voor 2020-2024 kwamen in 2018 verrassend grotendeels in handen van de Spaans-Chinese groep Mediapro. De clubs knipten de banden door met Canal Plus, de zender van de Franse mediagroep Vivendi, die de uitzendrechten sinds 1984 bezat.

Mediapro legde een recordbedrag van jaarlijks 780 miljoen euro op tafel om de komende vier seizoenen de Ligue 1 en Ligue 2 te coveren. Een extra lot voor een beperkt aantal matchen belandde bij het Qatarese betaalzenderbedrijf BeIN, dat die rechten voor 330 miljoen euro doorverkocht aan Canal Plus. Opgeteld zou het tv-geld jaarlijks op ruim 1 miljard euro afklokken, 60 procent meer dan het vorige tv-contract.

Voor de clubs, die voor zowat de helft van hun inkomsten afhankelijk zijn van het tv-contract, is dat geld de belangrijkste levensader. Ter vergelijking: de Belgische profclubs ontvangen in 2020-2025 gemiddeld 100 miljoen euro per seizoen van de rechtenhouder Eleven Sports.

Covid-19

Maar amper 14 speeldagen ver in het nieuwe contract dropte de Spaanse Mediapro-oprichter Jaume Roures een bommetje. Het bedrijf kon zijn financiële verplichtingen voor oktober en november - ruim 300 miljoen euro - niet nakomen. 'Covid-19 treft alles en iedereen, het voetbal is geen uitzondering', zei Roures aan de krant Financial Times. 'Zonder toeschouwers is voetbal een heel ander product.' Lees: de peperdure waardering van tv-rechten stuikt door de pandemie alvast tijdelijk in elkaar.

Na een juridisch steekspel kwam Mediapro met de LFP overeen dat het de rechten teruggeeft. In januari liet ook Canal Plus weten dat het zijn deal met BeIN opblaast. De Franse clubs hadden gehoopt dat Canal Plus zijn historische rol als tv-partner weer zou opnemen, maar het bedrijf is voorlopig niet bereid diep in de zakken te tasten.

Moeras

Mediapro is via een joint venture met Eleven Sports ook de co-eigenaar van de Belgische voetbalrechten. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het Belgische verhaal. Dat Mediapro vorig jaar bescherming zocht tegen zijn schuldeisers, doet een weinig florissante financiële positie vermoeden. Eleven Sports heeft wel rugdekking van zijn rijke Italiaanse eigenaar Andrea Radrizzani, die ook eigenaar is van de Engelse Premier League-club Leeds United.

'De Ligue 1 zit tot aan zijn hoofd in het moeras', zegt een bevoorrecht waarnemer. Het gerateerde tv-geld betekent een extra uppercut voor de clubs, die door de coronacrisis al afzien. Topclub PSG zou voor het huidige seizoen afstevenen op een verlies van ruim 200 miljoen euro. Bovendien hebben niet alle Franse clubs rijke eigenaars. Heel waarschijnlijk vallen enkele clubs om. Sommige proberen met bankleningen de droogte te overbruggen.

Wankel

De coronaklap versnelt een evolutie die al langer is aangekondigd. De tijd van monsterdeals lijkt voorbij, zeker nu de techreuzen in media- en entertainmentland almaar meer marges wegknabbelen bij de klassieke telecomspelers en betaalzenders. In het wereldje wordt al langer gefluisterd dat de miljardenstroom voor tv-rechten stilaan aftopt. De Franse crisis toont dat het topvoetbal op wankele benen staat.

‘Amazon wordt actiever in sportrechten, maar kiest heel gericht wat het wil hebben en betaalt beheerst', zegt de tv-rechtenspecialist Pierre Maes. 'Het is in geen geval te vergelijken met de grote sommen die betaalzenders en telecomspelers jarenlang hebben neergelegd. Het moet ook passen in zijn bedrijfsstrategie. De rechten dienen om de trafiek en dus de commercialisering van de eigen platformen te boosten.'