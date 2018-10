'Veljkovic bood Waasland-Beveren 200.000 euro'

De Servische makelaar heeft vorig seizoen minstens één ernstige poging ondernomen om de degradatiestrijd in eerste klasse naar zijn hand te zetten, zou blijken uit het gerechtelijk onderzoek naar malafide praktijken in het Belgische voetbal.

Het gerecht onderzoekt nu of dat klopt. Eerder bekende Olivier Myny, toenmalig spits van Waasland-Beveren, ook al dat hij benaderd werd om niet voluit te gaan tegen KV Mechelen.

Paniek bij Mechelen

Volgens het onderzoek zouden ze bij Mechelen in paniek geweest zijn omdat ze vermoedens hadden dat de match van concurrent Eupen tegen Moeskroen omgekocht zou worden. De advocaat van Veljkovic wou nog niet reageren op de aantijgingen en Huyck zelf mag van het gerecht geen contact hebben met de media.

Het onderzoek naar de malafide praktijken in het Belgische voetbal stuurde de voorbije dagen een schokgolf door de sportwereld. De affaire barstte op 10 oktober los toen speurders bij verschillende voetbalclubs binnengingen.

Verschillende mensen, onder wie makelaars Veljkovic en Mogi Bayat, topscheidsrechter Bart Vertenten en Club Brugge-trainer Ivan Leko, werden voor verhoor meegenomen. Leko wordt verdacht van het witwassen van geld. Hij mocht vorige week na een nacht in de cel naar huis terugkeren.

Elektronische enkelband

De raadkamer in Tongeren besliste dinsdagavond om de aanhouding van negen verdachten in de zaak met één maand te verlengen. Vier van die verdachten - spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, Maria Bolgojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en financieel directeur van voetbalcub KV Mechelen Thierry Steemans - mochten wat de raadkamer betrof met een elektronische enkelband hun voorhechtenis thuis uitzitten.

In het onderzoek naar de malafide praktijken in het Belgische voetbal heeft de raadkamer van Tongeren beslist de aanhouding van negen verdachten met een maand te verlengen.

Het federaal parket ging echter in beroep tegen dat elektronisch toezicht, waardoor de vier toch in de gevangenis moeten blijven tot de kamer van inbeschuldigingstelling zich over het beroep gebogen heeft. Dat gebeurt volgende week vrijdag.