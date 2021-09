Veljkovic nadert deal met parket in Operatie Zero

Spijtoptant Dejan Veljkovic sluit naar verwachting de komende dagen definitief een deal met het federaal parket in het grote onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal, bekend als Operatie Zero. Het onderzoek belandt in een eindfase.

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic werd in 2018 de eerste spijtoptant van België. In ruil voor strafvermindering zou hij de speurders informatie geven in hun onderzoek naar financiële fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Dat schrijft De Standaard en vernam ook De Tijd. Als het akkoord met Veljkovic beklonken is, kan het parket de eindvordering opstellen en kan het dossier naar de raadkamer voor vervolging.

Operatie Zero is uiteengevallen in verschillende luiken. Het ene richt zich op aanwijzingen van matchfixing, zoals de degradatiewedstrijd KV Mechelen-Waasland Beveren in 2018. Het tweede luik van het onderzoek gaat over verdenkingen van financiële fraude en witwaspraktijken bij spelerstransfers. Dat leidde onrechtstreeks tot nevendossiers, zoals dat naar de verkoop van Anderlecht.

Anderlecht - Club Brugge

De redactie van Sporza onthulde dinsdag enkele nieuwe details over mogelijke matchfixing. 'Bronnen dicht bij het onderzoek' vertellen Sporza dat scheidsrechter Sébastien Delferière in 2017 beloofde RSC Anderlecht te beschermen in een uitwedstrijd tegen Club Brugge. Toenmalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zou spelersmakelaar Dejan Veljkovic gevraagd hebben er bij Delferière op aan te dringen 'om Anderlecht te beschermen, om correct te fluiten en zich niet te laten intimideren'.

Spijtoptant Veljkovic en Delferière waren destijds goede vrienden. Delferière zou Veljkovic verzekerd hebben dat Anderlecht niet zou verliezen. De wedstrijd had geen opvallend verloop en eindigde in een gelijkspel (1-1). Anderlecht pakte later de titel.

Veljkovic kreeg nadien een beter contract voor zijn speler Sofiane Hanni en 400.000 euro commissie. Van Holsbeeck zou het echtpaar Veljkovic later op restaurant elk een Rolex-horloge hebben gegeven. Delferière kreeg volgens Sporza VIP-arrangementen voor de thuiswedstrijden van Anderlecht in de Champions League.

Scheidsrechter Delferière stelde Charleroi-trainer Felice Mazzu voor aan Veljkovic 'en wou zelf ook wel wat verdienen' aan diens eventuele transfer.

Nog volgens Sporza stelde Delferière zich de facto op als makelaar van toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu. De scheidsrechter stelde Mazzu voor aan Veljkovic 'en wou er zelf ook wel wat aan verdienen'. Dat verhaal werpt dan weer een ander licht op een door Delferière gefloten wedstrijd tussen Charleroi en AA Gent, waarin Gent twee duidelijke strafschoppen ontzegd werd. 'Een offday van het hele team', noemde Delferière dat toen.

Geld en cadeaus

De RTBF zendt woensdag de reportage 'Le milieu du terrain' uit. Die laat zien hoe makelaars met geld en cadeaus invloed verwierven bij clubs. Volgens RTBF-journalist Thierry Lutters had ook Mehdi Bayat, broer van spilfiguur Mogi Bayat, een aandeel in Operatie Zero en is dat de reden waarom hij zich in mei niet herkiesbaar stelde als bondsvoorzitter. Volgens Lutters heerst er een omerta in de voetbalwereld, waardoor het moeilijk was om mensen te spreken.