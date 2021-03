Verhaeghe en co. betonneren macht bij Club Brugge

Kleine beleggers die in Club Brugge willen investeren moeten niet verwachten zeggenschap te verwerven over hoe de voetbalclub bestuurd wordt.

Blauw-zwart kiest er bij zijn beursgang voor dubbel stemrecht in te voeren voor zijn historische eigenaars. Dat blijkt uit de informatiebundel van de operatie. Wie langer dan twee jaar aandeelhouder is - onder meer de groep rond voorzitter Bart Verhaeghe - beschikt daardoor per aandeel over twee stemmen.

Met dat systeem kunnen historische aandeelhouders blijven wegen op strategische beslissingen (kapitaalverhogingen en -verminderingen, splitsingen, fusies, enzovoort), zelfs als hun belang onder de drempel van 50 procent zakt.

Club Brugge is volgens experts het eerste Belgische bedrijf dat zo’n dubbel stemrecht invoert bij een beursgang. In ons land voerden genoteerde bedrijven als Tessenderlo, Picanol, IBA en GBL het al in. Ook de techreuzen Google en Facebook hebben soortgelijke constructies met dubbel of meervoudig stemrecht.

Ticker 'CLUB'

Kleine beleggers moeten niet verwachten enige zeggenschap te verwerven over de manier waarop Club Brugge bestuurd wordt.

De Belgische landskampioen trekt op 26 maart onder de naam ‘CLUB’ naar Euronext Brussel tegen 17,5 à 22,5 euro per aandeel. Die vork waardeert Club Brugge op maximaal 258 miljoen euro, een stuk minder dan de prijs waartegen bankiers de club in de markt zetten. Dat is een aanwijzing dat de gepolste grote beleggers Club niet als een ‘gewoon’ bedrijf met recurrente winsten beschouwen en niet toehapten aan die hoge prijs. Beleggers kunnen nog tot 25 maart aandelen kopen.

De aandeelhoudersgroep rond Bart Verhaeghe zal bij de beursgang tussen 30 en 40 procent van de Club-aandelen verkopen. Hun gezamenlijk belang zal dalen van 94,34 naar 53,6 à 66 procent. Verhaeghe en co. hebben zicht op een opbrengst van 57 à 105 miljoen euro.

Entertainmentbedrijf

Club zet zich niet in de markt als een voetbalbedrijf. Het ziet zich als een breder sport-, media- en entertainmentbedrijf. ‘We zijn de grootste eventorganisator van het land. We organiseren minimaal 25 keer per jaar een event met 30.000 toeschouwers’, zegt het toptrio in een interview. Ze schuwen de vergelijking met bedrijven als Studio 100 en Kinepolis niet. ‘Maar ons model is steviger.’

Cruciaal voor Club Brugge is of het zijn winstmotor aan de gang kan houden in een volatiele omgeving. Tegenvallende sportieve prestaties dreigen druk te zetten op de vier kasstromen: wedstrijdgerelateerde inkomsten, sponsordeals en merchandising, mediarechten en transfers. Club mikt erop zijn recurrente jaarlijkse inkomsten een boost te geven met een nieuw stadion dat in 2023 af moet zijn. Opvallend is dat Club ook transfers steeds meer als recurrent beschouwt. Het ziet zichzelf in staat uit te groeien tot een hofleverancier van de grote Europese competities. De jongste drie seizoenen hield Club netto 81 miljoen winst aan transfers over.