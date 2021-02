'Verhaeghe kocht met Club een Lada en kreeg een Golf'...

'Bij Bart Verhaeghe is het my way or the highway.' De beursgang van Club Brugge komt uit het brein van een ondernemer over wie geen nuance bestaat. 'You love him or you hate him.'

Het koopje van de eeuw. Bart Verhaeghe gaat bij de beursgang van Club flink verdienen nadat hij de club in 2012 voor de bradeerprijs van 15 miljoen euro heeft gekocht. Na tien jaar Verhaeghe is 'Clubtje' een veelvoud waard. Hij hield grote kuis en tuigde een modern bedrijf op met nieuw jeugdcomplex van 16 miljoen. Op en naast het veld is Club een voorloper in data, medische en wetenschappelijke begeleiding en digitalisering. De bedoeling is dat er over een tot twee jaar ook een stadion bijkomt van 100 miljoen. FCB is booming.

Bio Bart Verhaeghe Bart Verhaeghe (56) vergaarde het grootste deel van zijn fortuin met de verkoop, samen met Luc Verelst, van het vastgoedbedrijf Eurinpro voor 400 miljoen euro. De beursgang van Club - Verhaeghe is ook een verwoed belegger - zal mee het verlies compenseren dat hij incasseerde op het geplande shoppingcomplex Uplace. Daarin is al zo'n 85 miljoen verdwenen zonder dat het door een juridische processie van Echternach al van de grond kwam. Door een make-over van het project door stadsdokter Alexander D'Hooghe lijkt Uplace - verveld tot de werkwinkelwijk Broeklin - alsnog in de maak.

Zijn verovering van de volksclub Club Brugge beschrijft perfect Verhaeghes denken en doen. Hoe dat ook alweer ging? Na informeel gepingpong tussen het profvoetbal en vastgoedman Verhaeghe over de bouw van stadions - opgezet door toenmalig Vlaams minister-president Bart Somers (Open VLD) - trok Club-president Michel D'Hooghe in 2007 een eerste keer aan zijn mouw over een stadionproject.

Maar pas in 2010 wordt het concreet. D'Hooghe dringt er bij toenmalig voorzitter Pol Jonckheere op aan de club te laten doorlichten. De club ligt op apegapen - te vergelijken met Anderlecht vandaag. Verhaeghe - stormram die hij is - doet geen half werk. Hij liet de sportieve cel stapels verslagen aandragen, ploegde door jaren boekhouding en ontving een maand lang personeel uit alle geledingen van Club. Zijn conclusie: er is een revolutie nodig.

Beenhard als het erop aankomt

Wat volgde, was een rücksichtslos parcours. Het is Verhaeghe ten voeten uit. Hij schoof al wie in zijn weg liep en niet in zijn visie meeging opzij - onder wie ook voorzitter Pol Jonckheere - en verving ze door eigen poppetjes. 'Bart is beenhard als het erop aankomt. Hij spaart niemand. Maar gek genoeg omringt hij zich wel met briljante sterke persoonlijkheden. Hij luistert en duldt tegenspraak', stelt een insider. Toppers als David De Peuter (nu GIMV), Lorin Parys (N-VA) en Jan Van Lancker (CEO Uplace) werkten of werken voor hem.

Bij Club zwaait Verhaeghe operationeel de plak met CEO Vincent Mannaert. Dat is een even dominante wervelwind als zijn baas. Daaronder werken de veelgeprezen commerciële chef Bob Madou en sportief brein Roel Vaeyens. 'Bij Bart zit zijn visie - uitgewerkt en onderbouwd - er zo diep in dat hij het effect van een bulldozer kan hebben om zijn punt gerealiseerd te krijgen', zegt Genk-voorzitter Peter Croonen. De twee kennen elkaar van overleg binnen de koepel van profclubs Pro League. Daar is Club vorig jaar uit het bestuur gestapt uit onvrede over de gang van zaken.

Van een vzw op apegapen naar een beursnotering in tien jaar. Wat is Verhaeghes toverdrank? 'Zijn parcours is indrukwekkend, maar hij profiteerde ook van het falen van de concurrentie', klinkt het. 'Verhaeghe gaf club een make-over - na een studieronde bij buitenlandse gidsclubs als Ajax - terwijl Anderlecht, Standard en Gent op spaarstand bleven. Genk boert sportief goed, maar is commercieel veel minder. En Antwerp heeft nog niet de structuur.'

Thomas Müller

Maar het is zeker ook zijn eigen verdienste. Verhaeghe geldt als een 'ruimteduider'. Zoals voetballer Thomas Müller omschreven wordt als 'der Raumdeuter', die als geen ander kan inschatten waar de tegenstand ruimte zal laten om in te duiken. Vertaald naar Verhaeghe: hij kan als geen ander inschatten wat de trends zijn van de sector waarin hij opereert. In 2010 zag hij in dat Club tot bedrijf omgebouwd moest worden, met professioneel management en bestuurskamer. Verhaeghe snapte dat het voetbal zich in sneltempo zou ontwikkelen tot een volwaardige economische bedrijfstak waar het 'money talks' is.

Hij zag dat voetbalclubs een belangrijke schakel zouden worden in een snel groeiend ecosysteem: de oorlog om content in het tijdperk van het grote entertainment. Voetbal is in mondiaal entertainment even waardevol als een Hollywood-film, een BBC-serie of een Disney-animatiefilm. Vandaar de oprichting van Club Media House: een eigen fysiek en onlinereclamebedrijf/productiehuis om sponsors, eigen platformen en mediabedrijven te bevoorraden.

Anno 2021 loopt Verhaeghe weer voorop. Jaren geleden waarschuwde hij intern al voor de 'big bang' die het mondiale voetbal dooreen zou schudden. Hij sprak toen al over de noodzaak van een Beneliga omdat de grootste clubs van Europa zich zouden afscheuren in een aparte Europese en mogelijk zelfs mondiale liga.

Nieuw ecosysteem

De beursgang moet in die context gezien worden. Het is én peak-Club én ideaal beursklimaat én de Grote Voetbal Supernova. Dat laatste is de grote onzekere factor. Vindt Club - straks hopelijk opgeklommen naar de Europese subtop - een plek in dat nieuwe ecosysteem of wordt het verpletterd door de nieuwe wereldorde. Daarom is nu de ideale timing voor een beursgang. 'Elke stap die Bart zet, past in een groter plan. Hij kan niet stilzitten. Het moet vooruitgaan.' zegt oud-zakenpartner Luc Verelst.

Sportief en zakelijk maakte Verhaeghe Club weer groot. Maar is hij ook fan? Er gaat een hardnekkig gerucht dat hij kort voor zijn instap in Club nog aasde op KV Mechelen. 'Ik geloof niet meer dat Club alleen business was en is voor Bart', klinkt het bij een waarnemer. 'Ik zie al jaren een diehardfan voor wie Club een meaning of life is.'

Bij de Club-fans heeft hij de status van een halfgod. Steeg in de eerste woelige en sportief slabakkende jaren nog boegeroep over die arrogante buitenstaander op de tribune op, dan gaat het Bruges Army nu door het vuur voor zijn president. Een tv-interview voor het stadion een tijd geleden sprak boekdelen. Verhaeghe - geen joviale socialiser - werd bijna besprongen door laaiend enthousiaste fans.

Een insider: 'Bart is een van die mensen over wie geen nuance bestaat. They love him or they hate him. Het kan hem geen fluit schelen. Hij heeft een enorme geldingsdrang, maar dat haalt hij niet uit opinies over hem. Bij hem is het: geld, succes en winnen. Hij denkt altijd in termen van groei, hefboom en opbrengst. Bart begrijpt niet waarom iemand bij hem vertrekt om elders minder te verdienen.'

My way or the highway

Zijn 'my way or the highway' heeft hem ook tegenstanders opgeleverd. Wie tegen zijn kar rijdt, laat hij vallen als een baksteen. Een van hen is Ignace Van Doorselaere, die in de slipstream van Verhaeghe aan boord kwam als Club-bestuurder. Maar Van Doorselaere verdween even snel als hij kwam uit onvrede over de manier waarop Club in handen van Verhaeghe viel. Niemand betwist dat de 15 miljoen die Verhaeghe neertelde een spotprijs was.

'Dat is sluwe koopmansgeest, geen misdaad. Hij maakte handig gebruik van een stuurloze periode bij Club met veel zwakke figuren. Hij betaalde een Lada en kreeg een Golf. Bij de beursgang kan hij nog een veelvoud terugverdienen.'

Het was ook geen toeval dat Verhaeghe tien jaar geleden uitkwam bij Club. Het betekende een terugkeer naar zijn professionele roots. Verelst: 'Een van zijn eerste bedrijven specialiseerde zich in het opkopen van noodlijdende bedrijven om die na een sanering met winst door te verkopen. Hij focuste op industriële bakkerijen. Tot ik hem zei dat je aan een brood van zoveel frank ook maar zoveel centiemen kon verdienen. Kort daarna werd hij mijn rechterhand in de bouwgroep en nam hij de leiding bij het vastgoedbedrijf Eurinpro.'

Weinig liefde

Erg weinig liefde is er ook tussen Verhaeghe en Antwerp-voorzitter Paul Gheysens. Die laatste - lokale eigenaar van gronden - blokkeerde juridisch het geplande stadion in Noord-Brugge. Kwatongen beweren dat Verhaeghe op zijn beurt lokale actiecomités financierde tegen de bouw van het Eurostadion, het nationale voetbalstadion dat Gheysens in Brussel wilde bouwen. Bij de voetbalbond werd gefluisterd dat Gheysens het brein was achter een fanactie om Verhaeghe te lozen als ondervoorzitter van de voetbalbond.