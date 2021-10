Verkoop voetbalclub Newcastle aan Saoedi's stuit op kritiek

De verloofde van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi noemt het 'een schande voor het Engelse voetbal'. 'Het toont het misprijzen voor de mensenrechten en voor justitie', aldus Hatice Cengiz, die verloofd was met Khashoggi toen die in 2018 als criticus van het regime op het Saoedische consulaat in Istanboel werd vermoord. 'Ik neem aan dat geld belangrijker is dan alles in dit leven'.