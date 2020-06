Vermogensbeheerder Candriam wordt rugsponsor Club Brugge

Candriam, een dochter van de Amerikaanse levensverzekeraar New York Life, vervangt het telecombedrijf Proximus op de shirts van de landskampioen.

Met het begin van de sportieve voorbereiding van het nieuwe seizoen gaan ook de nv Club Brugge en haar socialemediamachine in overdrive. De club haalde met de vermogensbeheerder Candriam een opvallende nieuwe rugsponsor binnen.

Hoeveel Candriam betaalt, wil niemand kwijt. Enkel dat het 'meer is dan wat Proximus betaalde'. Proximus kondigde in april verrassend aan te stoppen als sponsor van Club Brugge, Anderlecht en Charleroi. Het vertrek werd geduid als een wraakoefening voor het verlies van de tv-rechten. Maar er waren ook geluiden dat Proximus geen meerwaarde meer zag in voetbalsponsoring en zijn activiteiten wil verleggen naar de online wereld.

Walvis

Candriam is naar sponsornormen in het Belgische voetbal een walvis. Het bedrijf met kantoren in Brussel, Luxemburg, Parijs en Londen beheert 130 miljard euro aan fondsen. De eigenaar is de Amerikaanse levensverzekeraar New York Life, die bijna 600 miljard dollar in portefeuille heeft.

Dat Candriam instapt, is ook opmerkelijk na het recente wedervaren van Anderlecht. Dat zag BNP Paribas Fortis na bijna 40 jaar afhaken als hoofdsponsor. Die beslissing viel op de hoofdzetel in Parijs. Daar werd een consultant losgelaten op de sponsorportefeuille omdat de bank moet besparen. De deal met de Brusselse club was - ontdaan van alle historische sentiment nu de Belgische invloed in de bank op zijn laatste benen loopt - een van de eerste die sneuvelde.

Candriam ziet in Club Brugge vooral het sterke merk dat het aan veel meer naamsbekendheid moet helpen.

Al is er wel een verschil met Candriam. Dat werkt nauw samen met de Belgische bank Belfius, een belangrijke sponsor die gisteren verlengde bij Club. De bank geeft haar naam aan het Brugse trainingscomplex. Belfius en Candriam zijn samen ook sponsor van de Belgische hockeyploeg.

Volksclub

De interesse in Club is tweeërlei. Candriam krijgt toegang tot de 700 bedrijven in het Brugse netwerk. Daarnaast is Brugge dan wel een volksclub, die weinig uitstaans heeft met de bling van Wall Street, maar Candriam ziet vooral het sterke merk dat het aan veel meer naamsbekendheid moet helpen. Dat moet Candriam helpen uit zijn cocon in het middensegment te breken en naar de grote jongens door te stoten.