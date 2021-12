Verstappen start voor Hamilton in beslissende F1-race

De Nederlander Max Verstappen start voor rivaal Lewis Hamilton in de race die zal beslissen wie van de twee wereldkampioen wordt in de formule 1.

Verstappen was vier tienden van een seconde sneller in de kwalificaties, die beslissen wie er zondag op het circuit van Yas Mina in Abu Dabi in pole positie start. In een razend spannend seizoen strijden de 24-jarige Nederlander en de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (36) om de titel.