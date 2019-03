Verwoestende brand bedreigt WK elektrische motoren

Een grote brand op het racecircuit van Jerez (Spanje) heeft de elektrische motoren voor het allereerste wereldkampioenschap MotoE vernield.

De coureurs die meedoen aan de nieuwe elektrische raceklasse waren naar Spanje getrokken om te testen. In de nacht van woensdag op donderdag brak echter brand uit in de paddock. De garage op het Circuit de Jerez-Angel Nieto waarin alle motoren, apparatuur en elektronica van de teams stonden, brandde volledig uit.

'Het vuur heeft voor grote schade en verliezen gezorgd', meldde Dorna, de organisatie van onder meer de MotoE en MotoGP. 'Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.' De brandweer telde 25 uitgebrande e-motoren.

Driedaagse test

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Niet alleen alle motoren gingen in de vlammen op, ook laptops en pakken van de coureurs. Zij zouden donderdag en vrijdag de baan op gaan, maar de driedaagse test is nu afgeblazen.

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de start van de nieuwe raceklasse. Het is de bedoeling dat begin mei, op hetzelfde circuit in Jerez, de eerste grand prix wordt gehouden. De eerste editie van het WK MotoE bestaat uit vijf wedstrijden, allemaal in Europa.

De races op de circuits van Jerez, Le Mans, de Sachsenring, de Red Bull Ring en Misano bestaan in principe allemaal uit tien rondjes.