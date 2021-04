Vic Swerts en Bob Verbeeck halen prestigieus internationaal golftornooi naar België

Soudal, de Turnhoutse wereldspeler in bouwchemicialiën van Vic Swerts, wordt voor drie jaar titelsponsor van een gloednieuw Belgisch golftornooi binnen de European Tour. Zo haalt het samen met het sportbedrijf Golazo van Bob Verbeeck de belangrijkste competitie buiten Noord-Amerika naar ons land.

De exacte datum voor de vierdaagse Soudal Open is nog niet vastgelegd, maar het tornooi zal plaatsvinden in mei of juni van volgend jaar op de Rinkven International Golf Club in Schilde. Het tornooi, dat door het sportbedrijf Golazo wordt georganiseerd, zal een prijzenpot hebben van 1 miljoen euro. Voor de kenners: er zal gespeeld worden volgens het 72 holes strokeplay format met 156 spelers en een ‘cut’ na de tweede ronde.

De European Tour wordt beschouwd als de belangrijkste golfcompetitie buiten Noord-Amerika met 42 tornooien in 24 landen, heel het jaar rond, en een totaal jaarlijks prijzengeld van meer dan 150 miljoen euro. Tal van topspelers treden elk jaar aan in hun jacht op de prestigieuze Order of Merit, ‘the Race to Dubai’.

De essentie De European Tour, de grootste golfcompetitie buiten Noord-Amerika komt in mei of juni 2022 naar België.

Het tornooi heeft Soudal, de siliconenproducent van Vic Swerts, als titelsponsor.

Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen euro.

België is een klein golfland naar aantal leden, maar groot in het aantal topspelers die meedraaien op het hoogste niveau.

Klein golfland

De golfsport op het hoogste niveau telt vier majors, die worden gezien als de belangrijkste toernooien, vergelijkbaar met de Grand Slams in het tennis: The Masters, The Open, het US Open en het PGA Championship. Net daaronder zitten de regionale tours, waaronder de European Tour, waar de toppers uit heel de wereld met elkaar in de clinch gaan.

Hoewel België met 70.000 golfspelers een relatief klein golfland is - Nederland telt 400.000 golfers -, telt het wel drie absolute topspelers in zijn rangen: Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters en Thomas Detry. ‘Het is goed dat België eindelijk weer een tornooi van dit niveau kan ontvangen’, zegt Andy Hancock, senior consultant bij Golazo en de tornooidirecteur van de Soudal Open. ‘Zo kunnen onze topspelers eindelijk opnieuw een thuismatch spelen.’

Ons land heeft een lange traditie op het vlak van European Tour-tornooien, die teruggaat tot in 1910. Toen werd het allereerste open golftornooi op de Koninklijke Belgische Golf Club van België georganiseerd. De laatste volwaardige Belgian Open vond plaats op de Royal Zoute Golf Club in 2000. Ook in de jaren na 2022 blijven Golazo, Soudal en de Koninklijke Belgische Golf Federatie het Belgian Open Golf Championship vanaf 2022 organiseren.

Het is goed dat België eindelijk weer een tornooi van dit niveau kan ontvangen. Zo kunnen onze topspelers opnieuw een thuismatch spelen. Andy Hancock Senior consultant bij Golazo en tornooidirecteur Soudal Open.

Als op de 42 toernooien van de European Tour 150 miljoen euro te winnen valt, is een prijzenpot van 1 miljoen euro dan niet (te) beperkt? ‘Toch niet', zegt Hancock. 'In exotische, zonnige locaties is het prijzengeld altijd wat hoger. Ook de populariteit van golf in het land waar het tornooi georganiseerd wordt, speelt mee. Een tornooi in het VK zal vaak meer opbrengen. Een derde oorzaak is dat een behoorlijk deel van de prijzenpot verbonden is aan de eindranking aan het einde van het seizoen over alle tornooien heen.’

‘Ik ben fier dat we dit internationale golftornooi kunnen ondersteunen’, zegt Vic Swerts, de 81-jarige oprichter van de siliconenproducent Soudal, die zelf ook een ook een fervent golfer is (zie inzet). ‘De Belgische spelers doen het voortreffelijk op de Tour. Het is dan ook tijd voor een tornooi op hetzelfde niveau. De Soudal Open moet een feest van het golf worden en zal 'the place to be' zijn voor de Belgische golfliefhebber.’