Videoref debuteert op WK in Rusland

De videoscheidsrechter debuteert al komende zomer op het WK in Rusland.

Het bestuur van de wereldvoetbalbond FIFA heeft tijdens een vergadering in de Colombiaanse hoofdstad Bogota ingestemd met het gebruik van videoarbitrage op de mondiale eindronde, meldde de Duitse bondsvoorzitter Reinhard Grindel via Twitter. Grindel zit namens de Europese bond UEFA in de zogeheten council van de FIFA.