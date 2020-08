Vincent Kompany gaat all-in bij relance Anderlecht

Vincent Kompany (34) probeert het opnieuw als coach van Anderlecht, maar dit keer zonder dat hij ook nog als speler op het veld staat.

Anderlecht-boegbeeld Vincent Kompany heeft verschrikkelijke haast met 'het Proces' bij Anderlecht en daarvoor moet een ander clubicoon, Frank Vercauteren, opzij. Kompany stopt per direct met voetballen - hij miste de competitiestart door een blessure - en neemt het trainersstokje over van Vercauteren. Het is poging nummer twee voor Kompany nadat hij vorig seizoen aan boord was gekomen als speler-manager. Kompany zou de sportieve lijnen gaan uitzetten, incluis het transferbeleid. Naast zich kreeg hij een veldcoach. Die formule was door tegenvallende resultaten geen lang leven beschoren. In oktober 2019 werd clublegende en gewezen coach Vercauteren aan boord gehaald als coach.

Nu gaat Kompany het toch zelf doen. Het beeld van club op drift ontstond weer toen Kompany druk gesticulerend de spelers op het veld bijstuurde, terwijl Vercauteren naast hem stilletjes op de bank zat. Tussen de twee zou er ook inhoudelijk een verschil in visie zijn, met Vercauteren als meer resultaatgedreven realo en Kompany als adept van de offensieve gallery play van zijn ex-coach Pep Guardiola bij Manchester City.

Kompany tekent een contract voor vier seizoenen. Hij levert ook in op het miljoenencontract dat hij als speler had. Daarmee doet hij zijn duit in het zakje om het financiële puin te ruimen bij Anderlecht. Dat boekte al pre-corona zware verliescijfers en moet wieden in de spelerskern en de riante contracten voor spelers met weinig rendement. 'Ik wil de ziel, de identiteit én het resultaat terugbrengen bij deze club. Die eerste twee zijn minstens even belangrijk, want resultaat kan ook met een andere coach. Maar ik vond dat de combinatie van speler en bezieler van het project bij Anderlecht niet meer klopte. Dit geeft duidelijkheid.'

Kompany keerde bij de start van vorig seizoen terug naar Anderlecht. Daar debuteerde hij op zijn 17de, om na drie seizoenen te verkassen naar het Duitse Hamburg. In 2008 belandde hij bij Manchester City, dat toen in handen was gevallen van de koninklijke familie van Abu Dhabi. Kompany, die er elf seizoenen speelde, wordt zo geassocieerd met de steile opgang van City naar de top van het internationale voetbal. Ook daar is hij een club-icoon. Toch koos hij ervoor terug te keren naar zijn eerste liefde Anderlecht.

Kompany was de allereerste van de Belgische Gouden Generatie die zijn neus aan het venster stak. Daarom zal hij voor eeuwig het gezicht van de Belgische voetbalrenaissance zijn. Zijn mentaliteit 'we zijn hier nu toch, dus kunnen we evengoed winnen' was ongezien in ons voetbal, en bleek het bindmiddel van zijn generatie Belgische spelers. Die koppelden talent en branie aan transfers naar de grootste clubs.

Anderlecht blijft de personeelswissels en koerswendingen opstapelen. In de club luidt het dat er een rode draad is: de chain of command verkleinen. De nieuwe sterke man Wouter Vandenhaute en zijn rechterhand Karel Van Eetvelt willen dat beslissingen door zo weinig mogelijk mensen worden genomen.