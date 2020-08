Vincent Kompany nieuwe coach van Anderlecht

Afgelopen week gingen al geruchten dat er een haar in de boter zat tussen Vercauteren en Kompany. Beiden zaten in elkaars vaarwater, waarbij er onduidelijkheid was wie nu aan de touwtjes trok. Er was ook discussie over de middenvelder Adrien Trebel die opnieuw boven water kwam bij de club. De bedoeling was dat Trebel met zijn erg riante inkomen de club al lang had verlaten, maar hij raakt niet weg. Vercauteren zou wel nog een optie in hem zien, Kompany niet.