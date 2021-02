Vlaams wielervoorjaar opnieuw zonder publiek

'Hoewel de coronacijfers de goede kant opgaan, is het niet opportuun evenementen zoals wielerwedstrijden met publiek te laten plaatsvinden', zegt Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter. 'We verbieden publiek aan de start en de aankomst en op de hellingen en de kasseistroken. Mondmaskers zijn verplicht langs het parcours vanaf een uur voor en een uur na de verwachte doortocht.'

Flanders Classics, de organisator van de belangrijkste voorjaarswedstrijden, had eind vorig jaar geanticipeerd op het nieuws. ' Er komt geen publiek . We zullen het hele klassieke voorjaar zo werken', zei Van den Spiegel al. 'Alleen wie langs het parcours woont, mag even komen piepen', verduidelijkt hij woensdag.

Financieel onhaalbaar

De financiële repercussies van koers zonder publiek en vips zijn niet te overzien. 'We zetten heel wat middelen in zodat de wielerfan geen seconde mist van zijn geliefkoosde sport', zegt Van den Spiegel. 'Dat kost ons een pak geld. We kunnen dat kunstje nog één voorjaar verwezenlijken, maar we kunnen dat niet blijven doen. Dat is financieel niet haalbaar.'