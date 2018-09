Vlaamse sportbonzen brengen WK wielrennen ‘thuis' in 2021

Het wereldkampioenschap wielrennen vindt over drie jaar in Vlaanderen plaats. Het is nog maar de negende keer dat een WK in ons land verreden wordt. De drijvende krachten achter het WK in Vlaanderen zijn Bob Verbeeck en Wouter Vandenhaute.

De drijvende krachten achter het WK in Vlaanderen zijn Golazo en Flanders Classics. Tussen de eigenaars van beide bedrijven, respectievelijk Bob Verbeeck en Wouter Vandenhaute, bestaat een stevige link via het vehikel Peloton. Dat controleert de markt van belangrijkste grote tochten voor wielertoeristen in Vlaanderen.

Sportpausen

Verbeeck en Vandenhaute werpen zich steeds meer op als dominante sportpausen. Vandenhaute is na zijn uitstap uit zijn media-activiteiten een commercieel sportimperium aan het uitbouwen. Hij is niet alleen eigenaar van grote koersen in het Vlaamse voorjaar en de Superprestige in het veldrijden. Hij stapte ook in het sportmarketingbedrijf Sporthouse Group en heeft een start-up voor carrièreplanning van profs.

18,5 miljoen Er is een totaal budget van 18,5 miljoen euro mee gemoeid.

Verbeeck is met Golazo de dominante speler in de Europese massasport. In mei trok hij een indrukwekkend lijstje Nederlandse en Belgische CEO’s aan boord als investeerder.

De internationale wielerbond UCI verkoos Vlaanderen boven kandidaat-gaststeden uit Nederland na een campagne gebaseerd op hoe Engeland zich opstelt in het voetbal. ‘Cycling is coming home’, luidt de pitch. Vlaanderen verkoopt zich graag als de bakermat van het wielrennen. Geen betere plek dus om de honderdste jubileumeditie van het WK te laten plaatsvinden.

Flandriens

Het beeld van de stoere, kasseistoempende flandriens die de rest van de wereld leerden hoe koersen in elkaar zit, is enigszins achterhaald. Hoewel Vlamingen nog altijd alle geledingen van het profwielrennen bevolken, wordt het moderne wielrennen meer en meer gedomineerd door het Angelsaksische deel van de wereld.

Vlaamse renners tellen ook nog nauwelijks mee in het segment van het wielrennen waarop steeds meer de focus komt te liggen: renners met grote motoren die zich toeleggen op het rondewerk. Het is geen toeval dat pers en publiek al dagen in de ban zijn van Remco Evenepoel, een 18-jarige Belgische junior die op het WK in Oostenrijk alles aan gort fietst. Kasseirenners hebben we genoeg, maar potentiële Tour-, Giro-, en Vueltakampioenen zijn even zeldzaam als klassieke zeges van Sep Vanmarcke.

De organisatie van het WK in Vlaanderen wordt een publiek-private samenwerking tussen Vlaanderen, de gaststeden, de Vlaamse en Belgische wielerbond en privébedrijven. Er is een totaal budget van 18,5 miljoen euro mee gemoeid. De Vlaamse overheid zou 13 miljoen inbrengen, nog eens 6 miljoen komt van de gaststeden en uit de privésector.

Eén grote reclamespot

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) vindt die stevige subsidie aan een organisatie met privépartners, die het gros van de opbrengsten opstrijken, gerechtvaardigd. ‘Dit wordt één grote reclamespot voor Vlaanderen als toeristische bestemming. We rekenen op 30 miljoen euro inkomsten voor onze economie.’