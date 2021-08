Vlaamse start-up tovert Spelen op uw scherm

Als u straks Nafi Thiam kraakhelder naar het goud ziet lopen, springen en werpen, weet dan dat het niet de enige Belgische prestatie van belang is in Tokio op dat moment. Grote delen van de Olympische Spelen verschijnen mede dankzij de Gentse start-up SDNsquare op uw scherm.

In het wielrennen, de gymnastiek of de atletiek hebben de Belgen deze Olympische Spelen sportief een stevige vinger in de pap. Maar ook achter de schermen speelt ons land een rol van betekenis. Voor de productie van de uitzendingen wordt voor een cruciaal deel op de technologie van de Gentse start-up SDNsquare gerekend.

SDNsquare kwam voort uit een project van VRT Sandbox, een initiatief van de openbare omroep waarin samen met externe bedrijven en onderzoekers wordt nagedacht over de toekomst van media. Rond sleutelfiguren als Lieven Vermaele - vandaag operationeel directeur van de VRT - en Luc Andries werd onderzocht hoe het digitaal opslaan en verzenden van live video en audio geoptimaliseerd kon worden.

Als olifant tussen de muizen

Profiel SDNsquare Opgericht in 2010 in de schoot van VRT Sandbox, na een samenwerking tussen de openbare omroep, Imec/iMinds en onderzoekers van de UGent.

Ontwikkelt software om netwerken voor live mediaproducties te optimaliseren en configureren.

De technologie wordt momenteel ingezet door Euro Media Group om de Olympische Spelen te capteren. Eerder werd ze gebruikt voor onder andere Roland Garros en skiën.

SDNsquare heeft een jaaromzet van 2 miljoen euro.

In de productie van live televisie is al jaren een digitale omslag bezig, waarbij almaar meer gebruik wordt gemaakt van netwerktechnologie, IP in mediajargon. Maar waar het versturen van video en audio via netwerken grote voordelen heeft in vergelijking met de oude, analoge werkwijze - het is goedkoper, vraagt minder hardware en is flexibeler - kent het ook uitdagingen.

De grootste is de bulk aan informatie en de verschillende soorten data die de netwerken moeten verwerken. Vooral video vergt enorm veel capaciteit. SDNsquare vergelijkt het zelf met een olifant die plots tussen een hoop muizen komt aangestampt. Daarom wordt in de opbouw van zo’n netwerk vaak met een stevige marge gerekend, om zeker genoeg bandbreedte te krijgen om de grillige datastroom te herbergen.

De oplossing die SDNsquare ontwikkelde, maakt het mogelijk met software de datastromen zo te optimaliseren dat met veel minder hardware kan worden gewerkt. ‘Wat wij doen, maakt dat productiespelers met minder dure hardware meer kunnen doen’, legt CEO Henry Alexander uit. ‘Zo kunnen onze klanten veel kosteneffectiever werken, op een manier die zeer betrouwbaar en kwaliteitsvol is.’

Uithangbord

Als partner van het productiebedrijf Euro Media Group - de onderneming boven onder andere het Belgische Videohouse - is de technologie van SDNsquare zo mee verantwoordelijk voor het op de buis krijgen van grote delen van de Olympische Spelen. Onder andere de openings- en slotceremonie, het wielrennen, de gymnastiek en de atletiek worden via door SDNsquare geoptimaliseerde netwerken gecapteerd en verstuurd naar de zenders. 'Het is nog niet voorbij, dus ik moet met twee woorden spreken, maar voorlopig verloopt alles vlekkeloos', zegt Alexander.

Met een referentie als de Olympische Spelen kan de bal verder aan het rollen. Henry Alexander CEO SDNsquare

Voor het Gentse bedrijf zijn de Spelen een belangrijk uithangbord. Alexander: ‘Onze technologie staat op punt. Onze grootste uitdaging vandaag is klanten te overtuigen. Voor velen van hen is het nog moeilijk te geloven dat we kunnen wat we beloven te doen. Maar dat lukt beter en beter. We hebben al een paar mooie referenties, met onder andere Roland Garros, live golf en skiën in het verleden. Maar met een opdracht als de Olympische Spelen kan je echt naar buiten komen. Daarmee kan de bal verder aan het rollen.’