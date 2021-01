Vlaanderen effent pad voor stadion Cercle

Er is een nieuw stapje gezet in het doolhof dat het Brugse stadiondossier al jarenlang is. Na een positief advies van de Raad van State laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten dat ze groen licht geeft aan de plannen voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Het is al de derde versie van het plan - dat de invulling van de gronden juridisch stut - nadat twee eerdere versies terug naar af waren gestuurd door de Raad van State. Om aan de bezwaren tegemoet te komen is onder meer geknipt in de parkingplannen.