Vlaanderen organiseert 100ste WK wielrennen

De Internationale Wielerunie (UCI) besliste donderdagmiddag dat Vlaanderen het wereldkampioenschap wielrennen in 2021 mag organiseren.

Het WK vindt plaats van 18 tot 26 september. De startplaats voor de wegwedstrijden ligt in Antwerpen met, na enkele plaatselijke rondes, een aankomstplaats in Leuven. Voor de tijdritten wordt naar de kust uitgeweken, met startplaats in Knokke-Heist en finish in het historische centrum van Brugge.

Het budget voor de organisatie bedraagt 18,5 miljoen euro. Naar verluidt zou de Vlaamse overheid daarvan 13 miljoen euro betalen om het WK binnen te halen. Een kleine 6 miljoen euro komt van de gaststeden en de privésector.

Golazo en Flanders Classics bundelen krachten

Voor de organisatie van het evenement bundelden twee sportbedrijven de krachten. De evenementenorganisator Golazo en Flanders Classics (Ronde van Vlaanderen) nemen de organisatie op zich, gesteund door de wielerbonden Cycling Vlaanderen en de Belgische wielerbond.

Voor Vlaanderen is het een prestigeproject. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) noemt het evenement ‘één grote reclamespot voor Vlaanderen als bakermat van de koers. Zo zetten we Vlaanderen toeristisch in de vitrine. We rekenen op 30 miljoen euro inkomsten voor onze economie.'

We rekenen op 30 miljoen euro inkomsten voor onze economie. Ben Weyts Vlaams minister van Toerisme

Ook Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) reageert opgetogen. ‘Vlamingen ademen koers’, zegt Muyters. ‘Ik verwacht dat Vlaanderen massaal op straat zal komen om bij deze honderdste verjaardag van het WK zijn wielerhelden toe te juichen.'