Voetbal klopt Super Bowl in tv-land

Voor de uitzendrechten van de Super Bowl LV telde de tv-zender CBS 3 miljard dollar neer. Hoeveel tv-kijkers de NFL-finale dit jaar volgden, is nog niet bekend, maar uit cijfers van de databank Statista blijkt dat de Super Bowl in tv-populariteit ruimschoots de duimen legt voor het voetbal, die andere commerciële mastodont.

Vorig jaar bekeken wereldwijd gemiddeld 150 miljoen kijkers de tweede NFL-winst van de Chiefs. Dat aantal verbleekt bij het aantal mensen dat de voorbije drie WK-finales in het voetbal volgde - telkens ruim een half miljard. 517 miljoen mensen zagen in 2018 hoe Frankrijk, nadat het de halve finale België over de knie had gelegd, zich voor de tweede keer tot wereldkampioen kroonde.