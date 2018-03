Voetbalbond: 'De vrouwenraad voert een vendetta'

De druk op de voetbalbond om Damso te droppen als leverancier van het WK-lied neigt naar onhoudbaar. De bond houdt zo lang aan hem vast omdat ze niet zomaar wil buigen voor ‘een clubje die de bond al maanden zoekt en onterecht seksisme aanwrijft.’

De voetbalbond koos een jaar geleden bewust voor de Brusselse rapper Damso, ondanks het besef dat er mogelijk controverse zou ontstaan over zijn vaak expliciete teksten. ‘Er is een lang gesprek geweest en afgesproken dat hij de song voor het WK in Rusland braaf moest houden’, zegt een bondstopper.

De druk om Damso te droppen, neigt naar onhoudbaar. De hoofdsponsors (Besix, Proximus, AB InBev en BMW, EDF Luminus, Devos-Lemmens, Coca-Cola, Carrefour, PWC, GLS, ING en de Nationale Loterij) lieten gisteren in een gezamenlijk statement verstaan van Damso af te willen. Ook Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk, heeft zich als eerste lid van de raad van bestuur van de voetbalbond KBVB uitgesproken tegen de keuze voor Damso.

'Als maatschappelijk verantwoorde bedrijven dragen we allen inclusie en gendergelijkheid hoog in het vaandel. Als officiële sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond hebben we daarom ernstige bedenkingen bij de keuze van de KBVB voor deze artiest', klinkt het.

De voetbalbond kwam in de vuurlijn te liggen nadat eerst een column in een Vlaamse krant verscheen en daarna ook de vrouwenraad, geleid door gewezen socialistische vakbondsvrouw en sp.a-politica Magda De Meyer, de vrouwonvriendelijke teksten van de rapper aanklaagde. Daarop haakte de politiek aan en was de schade niet meer te overzien.

Merk als Disney

Bondsbestuur en directie zitten niet op een lijn over de keuze voor Damso. Binnen het bondsbestuur klinkt kritiek dat de commerciële cel blunderde door voor Damso te kiezen. ‘Het merk Rode Duivels is een mainstream product voor het grote publiek dat zo weinig mogelijk tegen de haren wil instrijken, net als Disney of Coca-Cola dat zijn. Dat soort merken houdt zich ver van alles wat naar controverse kan ruiken.'

'Dit hadden wij nooit mogen doen. De bond moet witter dan wit zijn, zeker als het om taalkwesties, gender en diversiteit gaat. Eén voorbeeld. Gelijkekansencentrum Unia heeft ons een proces aangedaan omdat wij weigeren een transgender, die nog geen geslachtsoperatie heeft ondergaan, bij de vrouwen te laten spelen’, luidt het.

'Damsogate' lijkt een nieuw staaltje van het stilaan legendarische amateuristische imago van de voetbalbond. De betrokken directietopper stelt dat het werkte zoals het dat altijd doet. ‘Damso is ons voorgesteld door onze partner Universal, de platenmaatschappij die eerder ook met de artiesten Dimtri Vegas & Like Mike (WK 2014) en Stromae (EK 2016) kwam. De keuze viel op hem omdat hij beschikbaar was - dat was niet bij iedereen het geval - en goed matcht met de huidige generatie Rode Duivels.’

Hij is jong, Brusselaar van Congolese afkomst en heeft zich dankzij talent en hard werken uit de armoede getrokken, net als nogal wat Rode Duivels. Die waren zelf enthousiast over de keuze, omdat ze fan zijn van van zijn muziek en hem op concerten ook persoonlijk hebben ontmoet. Het directielied: ‘Met deze generatie kunnen we toch niet meer afkomen met Vlaamse artiesten à la Will Tura zoals in het verleden. Dat zou als een tang op een varken staan.’

'Toen we een jaar geleden bekend maakten dat Damso het zou worden, kraaide geen haan ernaar', aldus nog de directietopper. 'De context was ook enigszins anders dan nu. Dit besluit is genomen voor de #metoo-campagne over grensoverschrijdend gedrag, en de affaires rond de Amerikaanse filmproducer Harvey Weinstein en de Vlaamse tv-maker Bart De Pauw. Het ligt allemaal een pak gevoeliger nu, en terecht, en binnen deze context hadden we dit wellicht niet gedaan. Maar opnieuw, toen was de situatie anders.'

Rancuneuze carambole

Het echte spel is volgens de bond een potje rancuneuze carambole door de vrouwenraad. ‘Damso is kanonnenvlees in een vendetta op grotere schaal’, zegt de betrokkene. De strijd begon met de vrouwenraad die zijn prijs voor vrouwonvriendelijkheid uitreikte aan de bond, die verontwaardigd reageerde.

‘De vrouwenraad vindt het een schande dat de vrouwenploeg niet dezelfde lonen en premies krijgt als de Rode Duivels’, zegt de directietopper. ‘Sorry, dat is economische onzin. De mannen zijn directietoppers van een multinational, terwijl vrouwen eerder voor een kmo werken. De lonen volgen de inkomsten, vooral via tv-publiek. Er zijn trouwens al vrouwen in grote competities die tot een miljoen euro verdienen. Maar in België zijn de meeste speelsters nog amateurs.’