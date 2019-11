Voetbalbond Uefa denkt aan eigen tv-platform

De Europese voetbalbond Uefa onderzoekt om wedstrijden van zijn Champions League-competitie in eigen beheer te gaan streamen.

Uefa onderhandelt op dit moment over de tv-rechten voor de Champions League tussen 2021 en 2024. De rechten voor de VS zijn intussen verkocht aan mediabedrijf CBS, dat abonnementen zal aanbieden aan 6 dollar per maand. In Groot-Brittannië zijn de rechten voor telecomreus BT. Dat legde 460 miljoen euro op tafel.

De Uefa overweegt nu voor een aantal landen de rechten zelf in handen te houden. Dat stelt Uefa-topman Theodore Theoridis in zakenkrant Financial Times, steeds meer het favoriete kanaal voor het Europese topvoetbal om de reacties voor zijn plannen af te tasten. Eigen videostreaming van topwedstrijden zou een gamechanger zijn. De Uefa krijgt nu jaarlijks 3,25 miljard euro van klassieke mediaspelers voor de tv-rechten.

Online revolutie

Reden voor de denkoefening is de online revolutie in het tv-kijken. Er is een volle verschuiving bezig van klassieke televisie naar online platformen, waar mensen kunnen kiezen wat ze wanneer kijken. In de sport is er vrees voor het moment van 'piek-tv-rechten'. Mediaspelers en betaalzenders kampen met teruglopende inkomsten en zijn niet langer bereid meer te gaan betalen voor sportrechten. De hoop was lang dat na het tijdperk van openbare omroepen en daarna commerciële zenders nu de tijd van de techreuzen was gekomen. Maar dat valt tegen. Bedrijven als Amazon, Apple, Google en Facebook kopen wel sportrechten, maar doen dat strategisch, beperkt en betalen zeker geen zotte prijzen. Eén voorbeeld: Amazon kocht bijvoorbeeld een aantal voetbalslots rond de kerstperiode voor het Engels voetbal, maar dat is handig omdat het dan nog meer mensen naar zijn platformen kan lokken om dan allerlei kortingen naar hun hoofd te gooien.

Uefa.tv

Uefa heeft sinds een half jaar een eigen streaming-platform. Uefa.tv zendt nu vooral eigen reportages over de geschiedenis van het Europese voetbal uit, of de docu-magazines die de voetbalbond laat maken rond zijn competities Champions League en Europa League. Vanaf volgend jaar worden de matchen van de Bundesliga erop uitgezonden.

De bedoeling is wellicht dat Uefa in niet-Europese landen zelf gaat streamen. Daarna kan het Uefa.tv gaan uitbouwen tot een mondiaal streaming-platform. Dat model wordt al gebruikt door de grote Amerikaanse competities zoals het NBA-basket en het baseball. Zij bieden online abonnementen aan met toegang tot alle matchen, terwijl ze ook nog via de klassieke manier tv-rechten verkopen.