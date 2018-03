Voetbalbond onder vuur door rapper

De Belgische Voetbalbond houdt vast aan de Brusselse rapper Damso als muzikant voor het WK-lied. Dat leidt tot negatieve reacties.

De KBVB vervangt de rapper Damso niet als muzikant voor de offi­ciële hymne van de Rode Duivels voor het WK in Rusland komende zomer. ‘We laten ons niet gijzelen door de polemiek’, liet de voetbalbond woensdagavond weten.

De bond lag nochtans zwaar onder vuur voor zijn keuze voor Damso. De Vrouwenraad schreef een open brief aan de sponsors van de Rode Duivels om de vrouwonvriendelijke teksten van de rapper aan te kaarten. Ook vanuit politieke hoek groeide het verzet.

Na de herbevestiging regende het weer negatieve reacties op sociale media.

'Voorbeeld van integratie'

‘Damso, fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel. Hij is ook een voorbeeld van integratie’, benadrukt de KBVB.

Ook de sponsors van de Rode Duivels plaatsten eerder vraagtekens bij de keuze. 'De sponsors en partners van de KBVB worden zo snel mogelijk uitgenodigd om hen de song te laten beluisteren en hen (opnieuw) het proces uit te leggen dat tot deze keuze heeft geleid’, zegt de bond daarover.

In november 2017 officialiseerde de KBVB de keuze voor Damso, in ­samenspraak met platenmaatschappij Universal Music. ‘Niet veel later profiteerde de Vrouwenraad, die zich tot dan in stilzwijgen had gehuld, van onze mediatisering om een polemiek op te starten', kaatst de bond de bal terug.

In een nieuwe reactie laat de Vrouwenraad weten alle middelen tegen Damso te willen uitputten. 'We rekenen op de sponsors', klinkt het. Het gaat onder meer om AB InBev, Coca-Cola, Carrefour, Proximus en ING.