Voetbalbond stopt samenwerking met rapper Damso

De rapper zou normaal gesproken het WK-lied voor de Rode Duivels maken, maar dat stuitte op een golf van protest wegens het vrouwonvriendelijke werk van de man.

Dat meldt de Koninklijke Belgische Voetbalbond donderdagavond in een persbericht. 'We wensen ons eerst en vooral uitdrukkelijk te verontschuldigen bij iedereen die zich beledigd, gediscrimineerd of gekleineerd heeft gevoeld naar aanleiding van de keuze voor de betrokken artiest,' meldt de voetbalorganisatie. Er komt geen WK-lied in de plaats voor de geannuleerde Damso-hymne.

De commotie ontstond nadat eerst een column in een Vlaamse krant verscheen en daarna ook de vrouwenraad, geleid door gewezen socialistische vakbondsvrouw en sp.a-politica Magda De Meyer, de vrouwonvriendelijke teksten van de rapper aanklaagde. Daarop haakte de politiek aan en was de schade niet meer te overzien.

Gijzelen

De Voetbalbond verdedigde de rapper de afgelopen dagen fel tegen een stroom aan protesten. 'We laten ons niet gijzelen door de polemiek', liet de Voetbalbond woensdag nog verstaan. De sponsors en partners van de KBVB 'worden zo snel mogelijk uitgenodigd 'om hen de song te laten beluisteren en hen (opnieuw) het proces uit te leggen dat tot deze keuze heeft geleid', zalfde de KBVB.

Die boodschap was aan dovemansoren gericht. In de loop van donderdag bereikte het verzet tegen Damso een hoogtepunt. Nadat vice-premier Alexander De Croo in de Kamer had gezegd dat Proximus-CEO Dominique Leroy er bij de Voetbalbond op zou aandringen dat keus voor Damso ongedaan te maken. Aan het eind van de middag kwam er vervolgens een verklaring van alle sponsors, waaronder AB InBev, Coca-Cola, BMW en Carrefour. Daarin uitten de sponsoren 'ernstige bedenkingen' bij Damso als schrijver van het officiële WK-lied van de Rode Duivels.

Donderdagavond trok ook KBVB-bestuurslid en voorzitter van KV Kortrijk, Joseph Allijns, zijn handen af van Damso.

In november 2017 officialiseerde de KBVB de keuze voor Damso, in samenspraak met platenmaatschappij Universal Music. 'Niet veel later profiteerde de Vrouwenraad, die zich tot dan in stilzwijgen had gehuld, van onze mediatisering om een polemiek op te starten over de songteksten van deze artiest', klonk het donderdag verbitterd bij de KBVB.

Vendetta