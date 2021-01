Voetbalbond trekt streep door seizoen amateurclubs

Na overleg in de crisiscel van de Belgische voetbalbond is beslist alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen te annuleren. Alleen jeugdvoetbal voor -13-jarigen kan nog.

De crisiscel had de beslissing tot na het Overlegcomité van afgelopen vrijdag uitgesteld. Aangezien het comité amper versoepelingen bracht, was de knoop snel doorgehakt. Alle competities buiten het profvoetbal worden als blanco beschouwd. Er zijn geen stijgers of dalers. Alleen voor min-13-jarigen is er een uitzondering.

'Deze beslissing was de enige mogelijke', laat de voetbalbond in een persbericht weten. De bondsbijdragen voor de komende maanden worden geschrapt. De bond zegt dat hij de clubs sinds het begin van de pandemie al zowat 8 miljoen euro steun heeft toegestoken.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis begin vorig jaar zit het amateurvoetbal in jojostand. In maart werd het lopende seizoen stilgelegd. De daaropvolgende jaargang was evenmin een lang leven beschoren. Sinds de tweede golf in oktober over ons land trok, rolt de bal niet meer.

Veel hoop op een doorstart, die aanvankelijk voor midden februari gepland was, hadden de amateurclubs niet. 'Dit jaar waren clubs daar niet meer bij gebaat', zegt Bart Vandesompele, die met het platform Vista!, waarbij ook de nieuwe Anderlecht-CEO Jos Donvil betrokken is, wil fungeren als bruggenhoofd tussen de amateurclubs en de voetbalbond en de Pro League. ‘De kosten lopen door, maar de inkomsten uit activiteiten en kantinebezoek zouden sowieso beperkt zijn.'