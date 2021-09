Voetbalclub AA Gent staat in etalage

Ivan De Witte en Michel Louwagie, de spilfiguren bij de Belgische topclub AA Gent, werken aan hun exit. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

De Witte (74) en Louwagie (65) maken een oefening over de toekomst van AA Gent. De analyse is gemaakt dat alleen een externe partij met groot vermogen in staat is AA Gent aan de top van het Belgisch voetbal te houden. Dat heeft te maken met de mondiale miljardenindustrie die het voetbal is geworden, met een toenemende instroom van privé- en bedrijfskapitaal.

'Door de veranderde context in het voetbal - waar het grote geld regeert - lonkt De Witte naar extern kapitaal, via een investeerder of een volledige overname. Dat het bij een managementwissel blijft, is uitgesloten', zegt een bron dicht bij het dossier. Volgens onze info zit het dossier in een verkennende fase. Er is nog geen structureel verkoopproces opgestart. Een overnameprijs is niet bekend.

Aan Gent gesnuffeld

Er is volgens onze info al aan AA Gent gesnuffeld. Er zijn contacten geweest met een rijke Amerikaanse investeerder en uit eigen land met de eigenaar van Cookware, het bedrijf boven het pannenmerk Greenpan.

De voorkeur ligt bij een overnemer uit eigen land. Dat heeft te maken met de verwevenheid - onder meer via het stadion - van de club met het stadsbestuur. Dat steekt niet onder stoelen of banken dat het AA Gent lokaal verankerd wil houden.

Het dilemma is dat het hoogste bod zo goed als zeker bij een buitenlandse partij te vinden is. De Witte houdt de boot af voor kandidaat-overnemers uit oorden waar de oorsprong van het geld moeilijk te checken valt. Maar een Amerikaans investeringsfonds , genre Orkila dat recent in Club Brugge stapte, wordt wel als een plausibele kandidaat gezien. Alleen lopen dat soort investeerders niet rijen dik, in de VS noch in Vlaanderen.

De Witte controleert 25 procent van de club, Louwagie 15 procent. Daarnaast zit 40 procent bij een tiental bestuurders en 20 procent bij leden van de vroegere vzw en de stad Gent. De vzw is in 2016 omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (met sociale dimensie).

Omvorming tot bedrijf

De club wil in de nabije toekomst werk maken van een herstructurering tot een volwaardige bv (de vroegere nv). Dat heeft mogelijk te maken met de plannen om het kapitaal open te zetten. Dat De Witte en Louwagie hun aandeel (16%) in de aparte horeca- en merchandisingpoot aan de club verkochten, kan ook in die stroomlijning passen.

De Witte en Louwagie kwamen eind vorige eeuw aan boord van een bijna failliete club met amper omzet en bijna 25 miljoen euro schuld. Het duo begon aan een lang saneringstraject, dat de club naar de top van het Belgisch voetbal bracht. AA Gent is vandaag gezond, met in het seizoen 2019-2020 een omzet van 60 miljoen euro, 5,8 miljoen euro nettoverlies, een spaarpot van 25 miljoen euro en 25 miljoen euro aan bankschulden.