Voetbalclub Ajax boekt winst ondanks corona

Ajax hield in het seizoen 2019-2020 84,5 miljoen euro netto transferwinst over, mee dankzij de overstap van verdediger Matthijs de Ligt naar het Italiaanse Juventus.

De Nederlandse topclub Ajax rapporteert voor het afgelopen door corona doorkruiste voetbalseizoen een netto winst van 20,7 miljoen euro. Een klein operationeel verlies wordt gecompenseerd door dikke transferwinst bij de opleidingsclub par excellence.

Ajax is een posterboy voor goed financieel beheer. Dat leren de pas gepubliceerde jaarresultaten voor het seizoen 2019-2020. De coronacrisis die ook het voetbal midden maart midscheeps trof, laat zich zien in de rekeningen die de club eind juni afsloot. Ajax meldt een daling van liefst 37,2 miljoen euro tegenover vorig seizoen, tot 162,3 miljoen euro. Grootste klappen krijgen de inkomsten uit Europees voetbal (bijna 40 miljoen minder) door de mindere prestaties van Ajax, in het seizoen 2018-2019 nog halvefinalist in de Champions League. Er is ook verlies uit merchandising (-2,3 miljoen) tot 18,9 miljoen, onder meer door verplichte sluiting van de fanshop door het coronavirus. De recettes uit abonnementen (41.500), loges en businessseats, losse tickets en tv-rechten gingen miniem achteruit.

Sponsordeals

Daartegenover staat lichte groei uit sponsorinkomsten tot 34,7 miljoen euro. De stijging is te danken aan nieuwe sponsordeals met de toeristische dienst van CuraƧao, energiedrank Iconix; de Japanse gereedschapsproducent Makita. Ajax sloot ook verbeterde contracten met sportkledijreus Adidas en Bud, pils van bierreus AB Inbel. De club haalt ook meer op uit het partnerschap met de Chinese club Guangzhou en uit sportgames, het steeds lucratievere esports. Ajax houdt ook 7 miljoen over aan steunmaatregelen als gevolg van de pandemie.

Ajax zag zijn kosten miniem stijgen tot 165,4 miljoen euro. Die gestegen kost is een gevolg van extra uitgaven aan spelerslonen. Het operationele verlies klokt af op 3 miljoen, al bij al een knap resultaat gezien de toestand. Het bewijst dat Ajax op zijn werking een gestroomlijnde machine is - zonder overbodig vet op de botten.

Het verlies wordt winst omdat Ajax - de Europese opleidingsclub par excellence - weer flink cashte op de doorverkoop van enkele talenten. Verdediger Matthijs De Ligt trok naar Juventus, Kasper Dolberg naar Nice. Die twee transfers zijn de belangrijkste reden voor de winst uit transfers van 84,5 miljoen euro. Ajax heeft doorheen de jaren een godsvermogen opgebouwd door telkens zijn groeibriljanten door te verkopen aan de grote clubs uit Europa. Dit seizoen verkocht het Donny van de Beek (Manchester United), Sven Botman (Lille) en Hakim Ziyech (Chelsea). Ondanks die inkomsten en deelname aan de Champions League verwacht Ajax vanwege de negatieve gevolgen van het coronavirus dat zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2020-2021 negatief zal zijn.

Spaarpot

Maar Ajax kan tegen een stootje. De club zit op een spaarpot - het eigen vermogen - van liefst 228 miljoen euro. De beursgenoteerde club kan daarom ook flink investeren in nieuw spelersmateriaal als het dat niet in eigen rangen heeft lopen. De afschrijvingen op inkomende transfers - clubs mogen die transfersommen in schijven op de boeken zetten - is gestegen van 13,8 tot 52,5 miljoen euro.