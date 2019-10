Voetbalclub Anderlecht diep in het rood

Dat het sportief niet te best gaat met RSC Anderlecht is al langer bekend, maar ook financieel gaat het de club, die door ondernemer Marc Coucke twee jaar geleden werd overgenomen, niet voor de wind. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het boekjaar 2018-2019, die Het Laatste Nieuws kon inkijken. Het voorbije seizoen dikte het verlies aan tot 27 miljoen euro, terwijl dat in 2017-2018, het seizoen waarin Coucke eigenaar werd, nog 6,3 miljoen was.