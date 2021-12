Voetbalclub Antwerp trekt havenbaas, topondernemer en twee N-VA'ers aan boord

Voetbalclub in opmars Antwerp lokt havenbaas Jacques Vandermeiren, techondernemer Jürgen Ingels, oud-minister Philippe Muyters en politieke powerbroker Bart Van Camp als bestuurder.

Antwerp-eigenaar Paul Gheysens, de man achter de vastgoedontwikkelaar Ghelamco, krijgt naast zijn vrouw en twee van zijn kinderen gezelschap van vier nieuwe onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur bij Antwerp. De eerste opvallende naam is havenbaas Jacques Vandermeiren. Ongetwijfeld moet diens adressenboek dienen om de kapitaalkrachtige bedrijven in de haven te lokken als commerciële partner voor de oudste club van het land.

Daarnaast is er Jürgen Ingels. De serieondernemer maakte fortuin in technologie rond financiële en bankdiensten. Behalve toegang tot grote zakelijke netwerken is Ingels een kenner van de digitale wereld, waar voetbalclubs volop stappen aan het zetten zijn om hun merk en werking verder te commercialiseren.

Tot slot is er een politieke connectie. De eerste is oud-minister, Vlaams Parlementslid en schepen in Edegem Philippe Muyters (N-VA). Samen met hem komt partijgenoot Bart Van Camp, directeur bij Lantis, aan boord. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de Oosterweelverbinding die de Antwerpse ring moet sluiten. Van Camp staat dicht bij Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).