Voetbalclub Juventus haalt met obligatiedebuut 175 miljoen op

De Italiaanse beursgenoteerde voetbalclub Juventus geeft voor het eerst in zijn bestaan voor 175 miljoen schuldpapier uit.

De recordkampioen uit Turijn heeft 175 miljoen euro opgehaald met schuldpapier op vijf jaar, aan een rente van 3,5 procent. Dat geld zal door 'La Vecchia Signora' wellicht gebruikt worden om duurdere oude schulden af te lossen en zo een paar miljoen euro rente per jaar uit te sparen. Juventus torst een schuld van 310 miljoen euro, onder mee bij de banken Monte dei Paschi di Siena, meldt de zakenkrant Financial Times. De uitgifte van schuldpapier is een slimme financiële zet van Juventus, omdat de rente op schuldpapier momenteel heel erg laag is.

Juventus zette zijn superster Cristiano Ronaldo in de markt om het schuldpapier te slijten. De club pocht in de prospectus dat de shirtjes van de 34-jarige Ronaldo, die begin dit seizoen overkwam van Real Madrid, op twee maanden zijn uitverkocht. De transfer van Ronaldo kostte Juventus wel 112 miljoen euro.

De voetbalmultinational op noppen draait commercieel als een tierelier. De club is genoteerd op de beurs van Milaan, wat toelaat onder de financiële motorkap te kijken. De omzet bedroeg in het seizoen 2017-2018 402 miljoen euro, 2,5 keer meer op acht jaar tijd.

De architect van het succes is Andrea Agnelli. Diens familie - ook eigenaar van het auto-imperium rond Fiat - deelt al sinds 1923 de lakens uit bij Juventus. Hij kreeg de club na een magere periode weer in sportieve en commerciële bloedvorm. Door zakelijke slimmigheid vermeed hij ook dat het stadion jarenlang een molensteen rond de nek van de club zou zijn. De totale kostprijs was 150 miljoen euro, maar Juventus betaalt zelf maar 25 miljoen, door de naamrechten van de nieuwe arena en vrijgekomen gronden rond het oude stadion te verkopen.

De afbetaling wordt ook mee gefinancierd door een nieuw shoppingcentrum waar bedrijven 90 miljoen euro in investeerden. De club nam ook voor 7,7 miljoen euro zijn trainingcentrum Vinovo over van de Italiaanse banken. En Juventus investeerde 5 miljoen in een sportmedische en -wetenschappelijk campus van 3.500 vierkante meter dat het commercieel wil exploiteren.

Juventus is op de beurs 1,3 miljard euro waard. Het aandeel is dit jaar met 25 procent gestegen.