Voetbalclub KV Mechelen duwt eigenaar Dieter Penninckx uit bestuur

De gevallen topman van de failliete modegroep FNG Dieter Penninckx is na een interne stemming geen bestuurder meer bij voetbalclub KV Mechelen. De situatie is uitzonderlijk omdat hij wel nog altijd eigenaar is van de club.

Eigenaar Dieter Penninckx heeft zich niet meer te moeien met het bestuur van KV Mechelen. Dat is het duidelijke signaal van de stemming op een buitengewone algemene vergadering van het bedrijf boven de club. Die was specifiek bijeengeroepen om zich over Penninckx' lot te buigen. In tweede instantie moet het de druk verhogen om Penninckx te overtuigen KV Mechelen te verkopen.

Persona non grata

Penninckx is bij KV Mechelen persona non grata sinds de val van zijn modegroep FNG. Hij wordt samen met zijn twee co-oprichters - zijn echtgenote Anja Maes en Manu Bracke - verdacht van fraude en witwassen bij het intussen failliete bedrijf. FNG was de moeder boven de bekende schoenenketen Brantano.

Penninckx verdween eerder uit het directiecomité. Officieel zette hij zelf een stap opzij door gezondheidsperikelen in de nasleep van de val van FNG. Vorig jaar is hij ook al weggestemd als voorzitter van de raad van bestuur. Zijn bestuurszitje had hij eigenlijk ook al tijdelijk neergelegd. Omdat hij zich de laatste tijd weer geregeld liet zien op wedstrijddagen is door de rest besloten hem nu uit hardhandig uit het bestuur te zetten.

Penninckx is dan wel helemaal uit de dagelijkse werking verdwenen, het neemt niet weg dat hij nog altijd eigenaar is met 71,2 procent van de aandelen. Hij kocht de club drie jaar geleden met zakenpartner Olivier Somers. Het duo legde samen 4 miljoen euro op tafel voor elk 35,6 procent van de aandelen. Bij de omvorming van vzw naar nv betaalden vijf personen ook elk 250.000 euro voor 4,4 procent. Het gaat om Edwin De Reys, Stefaan Vanroy, Guido Vanherp, Thierry Steemans en Luc Leemans. De supporters kregen een belang van 7 procent. Daarvoor is een nieuwe vzw opgericht, Mechelen Support, met 25 mensen die samen 376.000 euro investeren.

Penninckx werd in 2019 de enige eigenaar nadat hij Somers had uitgekocht. Somers moest weg toen zijn betrokkenheid aan het licht kwam bij matchfixing om in het seizoen 2017-2018 degradatie te vermijden. Penninckx van zijn kant werd nooit iets ten laste gelegd.

Reshuffles

De notulen van het Staatsblad leren dat er nog een aantal reshuffles zijn geweest bij Malinwa. Hans van der Biesen verdween in februari uit het directiecomité en de raad van bestuur van de club. Advocaat Thierry werd dan weer lid van zowel het directiecomité als de raad van bestuur. In juli vorig jaar blijkt aandeelhouder Edwin De Reys ontslagen als bestuurder. En er is ook geschoven met bestuurders in de verschillende aandelencategorieën.