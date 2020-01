Voetbalclubs sleutelen voort aan Beneliga

Ajax en Club Brugge speelden deze maand tijdens de winterbreak vriendschappelijk tegen elkaar op stage in Qatar. Over een paar strijden beide clubs mogelijk om de titel in een gezamenlijk Belgisch-Nederlandse Beneliga.

De elf grootste clubs van Nederland en België raken na studiewerk steeds meer overtuigd van het nut van een Beneliga, met tien Nederlandse en acht Belgische teams. ‘Het momentum was nooit groter.’

Nieuw topoverleg maakt de weg vrij voor een gezamenlijke BelgischNederlandse topliga. De zes grootste Nederlandse clubs (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht) ende Belgische G5 (Club Brugge, AA Gent, RC Genk, Standard en Anderlecht) zaten gisteren in Eindhoven bijeen om een studie van de consultant Deloitte te bespreken. Op het overleg waren ook de voetbalbonden van beide landen en de bedrijven boven de Belgische en Nederlandse profclubs aanwezig.

Sportieve en commerciële hefboom

Deloitte besluit dat een Beneliga zowel sportief als commercieel een hefboom kan zetten onder het Nederlandse en Belgische voetbal. Belangrijk is ook dat Deloitte voordelen ziet voor de rest van het profvoetbal, de clubs die achterblijven in een nationale competitie. De kleinere clubs vrezen bij het vertrek van de topclubs naar een supranationaal niveau achter te blijven in een commercieel sterfhuis, dat sponsors, tv-geld noch fans lokt.

Deloitte krijgt de opdracht de Beneliga-plannen gedetailleerder uit te werken. Er is onder meer een regeling nodig over stijgers en dalers. Een gesloten competitie naar Amerikaans model ligt moeilijk door de strenge regels over eerlijke concurrentie van de Europese Commissie. Daarnaast moeten er regelingen komen voor de verdeelsleutel van het tv-geld, een solidariteitsmechanisme in het tv-geld voor de clubs die op het nationale niveau blijven en de tickets voor de Europese competities.

Competitief evenwicht

Deloitte moet ook kijken naar modellen die maken dat in de Beneliga een competitief evenwicht verzekerd is. De te grote kloof tussen rijk en arm is een pijnpunt van het Europese voetbal. Dat is een bedreiging voor de sportieve en commerciële aantrekkingskracht.

Nooit was de Beneliga dichterbij. ‘Het staat geen 100 procent vast dat de competitie er komt. Maar het momentum was nooit groter’, stelt een clubleider. De Beneliga was decennia een monster van Loch Ness. Het idee dook vaak op zonder dat het tot concrete plannen kwam. De grote Nederlandse broer - ‘de kleinste van de grote voetbalnaties’ - zag er het nut niet van in.

De kleinste van de grote Europese multinationals, Ajax, schakelt nu het signalen krijgt dat de club wellicht geen plek krijgt in de geplande Europese superliga.