Voetbalcompetitie start met 18 clubs

Ons topvoetbal begint op 8 augustus de nieuwe competitie met 18 ploegen. Reden is een juridisch gevecht door Waasland-Beveren tegen gedwongen degradatie.

Het profvoetbal krijgt een week voor de start van de nieuwe competitie ultiem een make-over. Eerste klasse start niet met de beoogde 16 maar met 18 clubs, met Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot. Die laatste spelen nog een overbodig duel voor promotie naar eerste klasse, om juridische ellende te vermijden. Maar ze zijn dus zeker van eersteklassevoetbal.

Vaudeville

De Pro League, het vehikel boven de profclubs, kon niet anders dan naar 18 gaan na een juridische vaudeville rond Waasland-Beveren. Die verzette zich tegen de gedwongen degradatie na de wegens corona stopgezette competitie. De club haalde bij zowel de sport- als gewone rechter zijn slag thuis. Gisteren nog verkreeg het bij de rechter in Dendermonde een dwangsom van 2,5 miljoen die de Pro League moet betalen per eerste klassematch in een competitie zonder Waasland-Beveren.

Het format met 18 clubs geldt voor twee seizoenen. Na het seizoen 2021-2022 zakken drie clubs naar tweede klasse en is er één promovendus, terug naar 16 dus. De meeste clubs zijn daar voorstander van omdat er in hun ogen geen leefbaar economisch model is met meer clubs. De meeste clubs willen zelfs nog minder teams.

Play-offs

Door de competitie met 18 komt er ook een aanpassing op het play-offsysteem. Na 34 speeldagen worden de punten gehalveerd en speelt de top-vier een mini-tornooi voor de titel en de belangrijkste Europese tickets. De nummers vijf tot acht spelen voor het laatste Europa League-ticket.. Vanaf 2022-2023, wanneer er weer 16 clubs in eerste zijn, keert het model terug van play-offs tussen de top-zes.

Met Beerschot en OH Leuven keren overigens in volledig andere gedaante terug in de top van ons voetbal. OH Leuven is in handen van een Thaise familie die ondanks het overlijden van de patriarch een stevige structuur neerzette. Met Peter Willems is een gewezen topper van de Europese voetbalbond Uefa. Achter Beerschot zit een mix van Saudisch geld en Belgische bouw- en havenondernemers.

Er is ook een opvallende beslissing voor tweede klasse (1B). Die wordt aangevuld met de beloften van Club Brugge om aan acht clubs te raken. Ook Lierse Kempenzonen, de enige ploeg uit eerste nationale die een proflicentie kreeg, treedt aan in 1B. De andere zes clubs die volgend seizoen actief zijn in 1B: Lommel, Westerlo, Union, Deinze, RWDM en Seraing. De acht clubs spelen geen twee periodes. De kampioen promoveert naar 1A en ook de runner up krijgt een kans om te promoveren in een barrageduel met de voorlaatste uit 1A.

Corona-stop

Het Belgische voetbal ontwaakt zaterdag officieel uit zijn corona-stop met de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge. Beide clubs doen dat niet op volle sterkte. Antwerp heeft nog veel transferwerk, terwijl Club getroffen is door een darmvirus.