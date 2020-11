Voetbalgod Diego Maradona is overleden

Dat melden media wereldwijd op gezag van bronnen dichtbij de voetballegende. Maradona, die op 30 oktober 60 werd, zou overleden zijn aan een hartaanval, enkele weken nadat hij een zware operatie moest ondergaan ten gevolge van een hersenbloeding. Daarmee komt een einde aan het turbulente en flamboyante leven van de allergrootste Argentijn. In zijn voetbalgekke thuisland is er geen enkele twijfel wie de grootste voetballer ooit op deze planeet is. Dat is Diego Armando Maradona - met vele koosnaampjes als el Pibe d'Oro en Pluisje - en niet 'halve Spanjaard' Lionel Messi. Daar heeft de wereldtitel die hij de Albiceleste in 1986 schonk veel zo niet alles mee te maken. Messi strandde in 2014 in de finale.