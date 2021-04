Voetbalmanager D'Onofrio opgepakt voor verhoor in Mithra-zaak

Bestuurder bij voetbalclub Antwerp Luciano D'Onofrio is samen met de Waalse zakenlui François Fornieri en Samuel Di Giovanni opgepakt voor verhoor. Het gerecht heeft vermoedens over witwassen en handel met voorkennis in aandelen van het bedrijf Mithra.

Oprichter en belangrijkste aandeelhouder van farmabedrijf Mithra, François Fornieri, blijft in het vizier van het gerecht. Fornieri zat recent een tijd in voorhechtenis wegens zijn mogelijke rol in een zaak van misbruik van ontslag- en andere vergoedingen bij het Waalse semi-overheidsvehikel Nethys. Dit keer concentreert het gerecht zich op zijn bedrijf Mithra, waar hij in de nasleep van zijn arrestatie een stap opzij moest doen als CEO.

Fornieri is woensdag opgepakt, net als D'Onofrio en Di Giovanni. Die laatste is eigenaar van het Luikse beveiligingsbedrijf Protection Unit, maar vooral vaste compagnon en zakenpartner van D'Onofrio. De advocaat van Fornieri bevestigt aan de krant L'Echo dat 'zijn cliënt verhoord is in een zaak van vermeende handel met voorkennis.'