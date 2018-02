Voorzitter leurt met aandelen KV Oostende

Opvolger Coucke vraagt 150.000 euro voor 1 procent

De nieuwe voorzitter van voetbalclub KV Oostende, Peter Callant, ronselt investeerders om aandelen van de club te kopen. Opmerkelijk is dat hij leurt met de kleinste aandelenschijfjes van 1 procent voor 150.000 euro. Dat blijkt uit communicatie die De Tijd kon inkijken.

De West-Vlaamse verzekeraar Callant laat weten dat hij aan een nieuwe structuur werkt en hij vraagt zijn bestemmelingen of ze voor 1 procent aandeelhouder willen worden. De bedoeling is 20 of 30 procent van de aandelen te verkopen aan een groep mensen met kennis en een netwerk, luidt het. Callant biedt een functie bij de club als extra lokkertje aan.

30% De nieuwe KVO-voorzitter Peter Callant zet 20 à 30 procent aandelen in het uitstalraam.

Callant trad naar voren bij KVO omdat zijn vriend en clubeigenaar Marc Coucke voetbalclub Anderlecht heeft gekocht. De regels van de Belgische voetbalbond verbieden dat twee clubs in eerste klasse in handen zijn van dezelfde eigenaar.

Callant nam officieel 91 procent over van Coucke die de rest in handen houdt. Uit het berichtenverkeer blijkt dat het de bedoeling is dat Callant naar 70 tot 60 procent zakt. Daarbij is ook duidelijk enige haast geboden.

Twijfels over vermogen

De erg actieve zoektocht van Callant doet opnieuw vragen rijzen over de ware aard van de deal. Meteen na de aankondiging van de overname waren er al twijfels over het financiële vermogen van Callant. Er werd gefluisterd dat hij een stroman was van Coucke die hem de honneurs laat waarnemen tot een echte overnemer aan boord komt.

Coucke moest snel schakelen naar een plan-B toen de geplande koper, de Engelse topclub Manchester City, struikelde over de vraagprijs en het boekenonderzoek. De vraagprijs van Callant waardeert KVO op 15 miljoen euro, het bedrag dat Coucke ook aangaf te willen recupereren en dat Callant zelf niet kon betalen.

Daarnaast wil Coucke het geld terug dat hij de voorbije jaren in het verlieslatende KVO heeft gepompt. Hij investeerde ongeveer 30 miljoen euro.

Coucke in zwakke positie

Het gemarchandeer van Callant wijst op haast- en vliegwerk. Dat is tegen de natuur van de koele cijferaar Coucke. Maar hij staat in een zwakke positie. Het overnamedossier wordt dringend nu de 24 profclubs, 16 uit eerste klasse en 8 uit 1B, de afgelopen week hun licentiedossier moesten indienen.

Daarin moeten ze transparantie geven over hun financiële gezondheid en de geldstromen. Dat is geen formaliteit. Zonder licentie worden clubs uit het profvoetbal geweerd.