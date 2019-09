Vrouw ex-fitnesskoning vrijgelaten

Er komt wat beweging in de strafzaak tegen Dick Vande Vyvere, de man die faam verwierf in ons land door de later verkochte fitnessketens Passage Fitness First en JustFit op te richten. Daardoor lag hij mee aan de basis van de fitnesssector in Belgiƫ, wat hem het predicaat 'fitnesskoning' opleverde.