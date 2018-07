Waals Gewest pompt 6,7 miljoen in Spa GP Formule 1

Spa Grand Prix, de organisator van de F1-race op het circuit van Spa-Francorchamps, heeft in juni 6,7 miljoen euro vers kapitaal gekregen van zijn enige aandeelhouder Sogepa, een investeringsvehikel van het Waals Gewest. Dat staat in het Staatsblad. Bijna de volledige som, 6,68 miljoen euro, werd meteen gebruikt om de opeengestapelde verliezen te dekken.

Het bedrijf, dat niet te verwarren is met de circuitbeheerder Le Circuit de Spa-Francorchamps, stapelt de verliezen al jaren op, wat meermaals de vraag heeft doen rijzen of het Waals Gewest daar wel zoveel miljoenen moet inpompen. Waals minister voor Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) argumenteerde vorige maand nog dat het wel degelijk zin heeft om in de F1-race te investeren, omdat het totale economische plaatje, inclusief de toerisme-inkomsten en het wereldwijde imago-effect, positief is voor Wallonië.