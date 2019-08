Waals Gewest pompt 7,5 miljoen in Spa GP Formule 1

Net als vorige zomer pompt het Waalse Gewest miljoenen euro's in Spa Grand Prix, het bedrijf achter de Formule 1-race, om de verliezen toe te dekken.

Spa Grand Prix, het bedrijf achter de F1-race, is niet zelfbedruipend. De vennootschap heeft in juni 7,5 miljoen euro vers kapitaal gekregen van zijn enige aandeelhouder Sogepa, een investeringsvehikel van het Waals Gewest, staat in het Staatsblad. Bijna de volledige som wordt meteen gebruikt om de opeengestapelde verliezen te dekken.