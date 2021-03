Waardering Club Brugge bij beursgang lager dan verwacht

Club Brugge trekt op 26 maart naar Euronext tegen 17,5 à 22,5 euro per aandeel. Die vork waardeert de landskampioen voetbal op maximaal 258 miljoen, een stuk minder dan aanvankelijk verwacht.

Sinds De Tijd enkele weken geleden de beursplannen van Club naar buiten bracht, bleek dat de waardering waartegen bankiers het bedrijf in de markt zetten torenhoog waren. Er was sprake van minstens 400 miljoen euro. Ter vergelijking het beursgenoteerde Ajax Amsterdam was dinsdagavond 292 miljoen waard.

Maar de waardering waartegen blauwzwart uiteindelijk naar de beurs trekt ligt uiteindelijk veel lager: 229 miljoen euro in het midden van de prijsvork en 258 miljoen aan de bovenkant van diezelfde vork. Het midden van de vork komt overeen met 9 keer de nettowinst van Club Brugge in het seizoen 2019-2020 (24,5 miljoen euro) en 1,7 keer de jaaromzet, in lijn met Ajax of Borussia Dortmund (zie tabel onderaan).

Waren de officieuze schattingen te hoog? Of beschouwen de gepolste grote beleggers de landskampioen niet als een ‘gewoon’ bedrijf met recurrente winsten en hapten ze daarom aan een hoge prijs niet toe?

Blauwzwart zal onder de naam 'CLUB' noteren. De eerste beursdag is voorzien op 26 maart.

Op basis van de gepubliceerde prijsvork zal de operatie aan de aandeelhoudersgroep rond voorzitter Bart Verhaeghe (met ook CEO Vincent Mannaert en de bestuurders Jan Boone en Peter Vanhecke) tussen 57 miljoen en 105 miljoen opbrengen. In het midden van de prijsvork gaat het om 75 miljoen. Er worden zoals verwacht geen nieuwe aandelen verkocht bij de beursgang.

Naargelang de vraag naar aandelen zullen Bart Verhaeghe & co minimum 30 procent en maximum 40 procent van de Club-aandelen verkopen. Hun gezamenlijk belang in de club zal dalen van 94,34 procent naar 53,6 à 66 procent.

Particulieren

Zoals steeds bij beursintroducties in België wordt minimum 10 procent van de aangeboden aandelen verkocht aan particuliere beleggers. Supporters van Club Brugge zullen dus een niet onbelangrijk deel van hun favoriete club – dat onder de beursticker ‘CLUB’ zal noteren - kunnen bezitten.

Belangrijke praktische informatie voor de kleine belegger: de intekenperiode loopt van 17 tot 25 maart en bij grote vraag is er een voorkeur voor wie intekende via Belfius. De staatsbank, een sponsor van Club Brugge, staat in voor de retailtranche van de operatie. Credit Suisse, JP Morgan en Berenberg zijn de andere begeleiders van de beursgang.